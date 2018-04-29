Kemal Kurkut davası: Sanık polis için tutuklama talebi reddedildi

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u öldürme suçuyla yargılanan polis memuru Y.Ş. olaydan dokuz ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Olası kasıtla insan öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan polis memuru için tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedilirken, dava 26 Nisan'a ertelendi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya öldürülen Kemal Kurkut'un annesi ve ağabeyleri de katıldı. Anne Secan mahkemede fenalaşınca salondan çıkartıldı.

Mahkeme salonu dışında konuşan anne Secan Kurkut oğlunun Nevrus kutlamaya eğlenmeye gittiğini söyleyerek, "Allahtan bulsunlar, Kemal'in ne suçu vardı. Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir devlettir. İnsan bir karıncaya basmaya kıyamazken Kemal'imi öldürdüler, ayaklarından vursalardı, korkutsalardı, tutuklasalardı" dedi.

Diyarbakır Valiliği, 21 Mart 2017 tarihinde yaşanan olayla ilgili yaptığı yazılı basın duyurusunda gencin "canlı bomba olduğu şüphesiyle" vurulduğu açıklamıştı. Açıklamada, Kurkut'un çantasında bomba olduğunu söyleyerek polisi tehdit ettiği belirtilmişti.

Olaydan sonra Dihaber ajansı tarafından yayımlanan fotoğraflarda Kurkut'un çıplak ve çantasız olduğu görülüyordu.

Batman'da öğretmenlik yaparken çıkarılan bir KHK ile görevinden ihraç edilen ağabey Ferhat Kurkut ise, yaptığı açıklamada, sanık polisin "güçlü deliller doğrultusunda" tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

Kurkut, "Ben de mağdur oldum, ihraç oldum, bu yüzden adaletin tecelli olacağına inanmıyorum" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir diğer ağabey Cihan Kurkut ise adaletin engellendiği görüşünde:

"Tanıklar ve deliller güçlü, hem sanığın hem de bunun devamındakilerin tutuklanmasını istiyoruz. çünkü baştan sona deliller karartılmaya çalışıldı. Olayın perde arkası çok büyük, çok zarar gördük toplum olarak. Başka Kemallerin olmaması için sanığın tutuklu yargılanıp gereken cezanın verilmesini istiyoruz. Eğer bize Türkiye Cumhuriyeti kimliği verilmiş ve vatandaşıysak adaletine inanacağız. Adalet var ama engelleniyor.

"Öyle birşey ki mutluluk damarımız çekildi, psikolojik olarak hepimiz çok yıkıldık hala Kemal ansızın kapıyı açıp gelecek sanıyoruz. Sanık tutuksuz yargılanıyor, polisin açığa alınmış olduğunu sanıyorduk ama hala görev başındaymış. Benim için değil insanlık adına bu sanığın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Umarım hakim heyeti de vicdanlı davranır."

Kemal Kurkut'un 10 Ekim 2016 yılında Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan "dakikalarla kurtulduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü" söyleyen ağabey Kurkut şunları söyledi:

"Adalet sadece bizim için değil biliyoruz ki; verilen karar Kemal'i geri getirmeyecek ama başka Kemallerin ölmesinin önünü alabilecek bir karar olsun istiyoruz. Sadece bireysel değil toplumsal düşünüyoruz ve Herkes için adalet istiyoruz çünkü sokağa çıktığımızda rahat yürümek istiyoruz, polis memurlarından şüphelenmeden onlara güvenerek yaşamak istiyoruz."

Davayı takip eden HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran ise "Kemal Kurkut davasının faili meçhul olmasına, dosyanın zaman aşımına uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi.