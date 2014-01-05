Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Şükrü Karaca hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Şükrü Karaca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şükrü Karaca son olarak istifasıyla gündeme gelmişti.

Karaca, aday belirleme süreci devam ederken Twitter hesabından attığı “Mansur Yavaş Ankara’ya hayırlı olsun” tweetiyle tartışma yaratmıştı.

Hürriyet’e konuşan Karaca, o tweeti atmasının bir hata olduğunu ve isitfa edeceğini ifade etmişti.

Çiller’e danışmanlık yapmıştı

Şükrü karaca yaşanan tartılma ve gelen tepkilerin ardından danışmanlık görevinden istifa etmişti.

Şükrü Karaca, Refahyol hükümeti döneminde Mümtazer Türköne ve Hüseyin Kocabıyık’la birlikte Tansu Çiller’in başdanışmanlığını yapmıştı.

Ülkücü geçmişiyle bilinen ve merkez sağ siyasetçilerle çalışan Karaca, daha önce AKP’den de milletvekili aday adayı olmuştu.

Siyasi danışmanlığıyla öne çıkan Karaca, aynı zamanda edebiyatçı. Karaca’nın iki kitabı, yılın romanı ve şiiri ödülünü almıştı.