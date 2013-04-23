T24 LogoT24 Logo
Politika

Kemal Kılıçdaroğlu: Tutuklu milletvekillerinin göremediği kaçıncı bayram?

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada "tutuklu milletvekillerinin göremediği kaçıncı bayram olduğu" sorusunu sordu

23 Nisan 2013 17:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları:

Gazi Mustafa Kemal Paşa 24 Nisan 1920 günü TBBM'de kürsüye çıkar ve bir konuşma yapar. O yaptığı konuşma çok önemlidir ve " Vatanın mukedarratına el koymak" der Gazi Mustafa Kemal Paşa. Yeryüzündeki milletler arasında böyle başka bir meclis yok. Bu meclis Kuvayı Milliyedir. Çünkü onların ruhu Kuvayı milliyedir. 23 Nisan 1920'de ortaya konulan ruh devam etmelidir.

Bu yüce meclisin kişilik ve kimliğini unutmamalıyız. Bu meclis gazi meclisidir. Kurucu meclistir. Bu meclis milliyetçi ve devrişmecidir. Şanı ve şerefi büyüktür. Fakat öyle bir kavram vardır ki;  ama en önemlisi olmazsa olmaz o kavramın hukuktuır. Bu meclis varlığuını hukuk ve bu halka borçludur.

Herkesin eline vicdanına koyup şunu söylemesini istiyorum: "Hukuk dışı yollarla 8 üyesi hapiste olan milletvekilerinin kaçıncı 23 Nisan'ı? Ortada bir şey yokken. Milletin vicdanına hükmetmesi mümkün mü?"

Hukukun içinde kalarak sorunlarımızı çözmeliyiz. Bir 23 Nisan'ı daha kutluyoruz. Bu bayram barışın bayramı, bu bayram Anadolu'nun yoksul çocuklarının bayramıdır.

Onun için 23 Nisan'ı gönüllerden silmek mümkün değildir. Kimsenin de buna cesareti yoktur.  Tıpkı Cumhuriyet ve T.C. gibi.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluchpkuvayi milliye23 nisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24