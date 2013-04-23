Kemal Kılıçdaroğlu: Tutuklu milletvekillerinin göremediği kaçıncı bayram?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları:

Gazi Mustafa Kemal Paşa 24 Nisan 1920 günü TBBM'de kürsüye çıkar ve bir konuşma yapar. O yaptığı konuşma çok önemlidir ve " Vatanın mukedarratına el koymak" der Gazi Mustafa Kemal Paşa. Yeryüzündeki milletler arasında böyle başka bir meclis yok. Bu meclis Kuvayı Milliyedir. Çünkü onların ruhu Kuvayı milliyedir. 23 Nisan 1920'de ortaya konulan ruh devam etmelidir.

Bu yüce meclisin kişilik ve kimliğini unutmamalıyız. Bu meclis gazi meclisidir. Kurucu meclistir. Bu meclis milliyetçi ve devrişmecidir. Şanı ve şerefi büyüktür. Fakat öyle bir kavram vardır ki; ama en önemlisi olmazsa olmaz o kavramın hukuktuır. Bu meclis varlığuını hukuk ve bu halka borçludur.

Herkesin eline vicdanına koyup şunu söylemesini istiyorum: "Hukuk dışı yollarla 8 üyesi hapiste olan milletvekilerinin kaçıncı 23 Nisan'ı? Ortada bir şey yokken. Milletin vicdanına hükmetmesi mümkün mü?"

Hukukun içinde kalarak sorunlarımızı çözmeliyiz. Bir 23 Nisan'ı daha kutluyoruz. Bu bayram barışın bayramı, bu bayram Anadolu'nun yoksul çocuklarının bayramıdır.

Onun için 23 Nisan'ı gönüllerden silmek mümkün değildir. Kimsenin de buna cesareti yoktur. Tıpkı Cumhuriyet ve T.C. gibi.