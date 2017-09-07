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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay talimatı

Kılıçdaroğlu, CHP'lilere "parti içi tartışmalara izin vermeyin" uyarısı yaptı

07 Eylül 2017 02:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Eylül'de başlayacak olağan kurultay süreciyle ilgili kurmaylarına talimat verdi. Parti için önemli bir sürecin başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "parti içi tartışmalara izin vermeyin." dedi.

CHP lideri MYK toplantısında olağan kurultay sürecini değerlendirdi.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre, CHP lideri, 10 Eylül'de mahalle delege seçimleri ile başlayacak kurultay takvimine ilişkin olarak kurmaylarına, "tüm enerjiyi parti içine harcamayın, dışarıya açık işler yapın. Parti içi tartışmalar başlamasına ve büyümesine izin vermeyin" talimatı verdi.

Toplantıda son dönemde gerilen Türkiye-Almanya ilişkileri de ele alındı. 

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu "Almanya'daki seçimde yarışan adaylar, Erdoğan karşıtlığı ile Türkiye karşıtlığını ayırmaları gerekiyor. Erdoğan, Türkiye'nin sahibi değil" dedi.

CHP liderinin bu konuda iyi ilişkiler içinde bulunduğu SPD ve adayı Martin Schulz ile telefon teması kurabileceği öğrenildi.

 

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