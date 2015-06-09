Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

Erken seçim seçeneğiyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaman kaybından ve bize umut bağlamış halkın teveccühüne saygısızlıktan başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

7 Haziran seçimlerinde çıkan dağılım, hiçbir partiye tek başına hükümet kurma şansı vermezken, koalisyon ve erken seçim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Erken seçime mesafeli yaklaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:

Halkımız, ülkemizin kötü gidişine sandıkta 'dur' dedi. Bizlere düşen, halkımızın çıkarları doğrultusunda bir yönetim belirlemektir.

Erken seçim, zaman kaybından ve bizlere umut bağlamış halkımızın teveccühüne saygısızlıktan başka bir işe yaramayacaktır.