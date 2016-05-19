Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı: Önemsizleştirmek isteyen acizler demokrasi düşmanıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "19 Mayıs tarihini önemsizleştirmek, sıradanlaştırmak, takvimlerden bir yaprak haline getirmek isteyenler bu ruhu kavrayamamış acizler ile bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenliğe dayanan demokrasi düşmanlarıdır. Ülkemize düşman olan bu zihniyet dün olduğu gibi gelecekte de yenilmeye mahkûmdur. Cumhuriyet'in emanet edildiği milyonlar, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Büyük Atatürk'ün ülkemizi işgalden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak ülküsüyle Samsun'a çıkışı, milletimizin kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır. 19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi kaderini eline almış, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. Bu ruh ile Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, milli egemenliğe dayanan, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmayı hedefleyen, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kurulmuştur. Bugün sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve hakların teminatı işte bu büyük ruhtur. 19 Mayıs tarihini önemsizleştirmek, sıradanlaştırmak, takvimlerden bir yaprak haline getirmek isteyenler bu ruhu kavrayamamış acizler ile bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenliğe dayanan demokrasi düşmanlarıdır. Ülkemize düşman olan bu zihniyet dün olduğu gibi gelecekte de yenilmeye mahkûmdur. Cumhuriyet'in emanet edildiği milyonlar, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacaktır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in halka, gençliğe güvenini her zaman hisseden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, Gençlik ve Spor Bayramımızın 97'inci yılını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyorum."