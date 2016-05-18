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Valilik yasakladı, CHP kararlı: 19 Mayıs’ta Atamıza yürüyoruz!

CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak

18 Mayıs 2016 21:01

Ankara Valiliği, CHP Gençlik Kolları tarafından yarın Güvenpark'tan Anıtkabir'e gerçekleştirileceği duyurulan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı yürüyüşe, güvenlik açısından uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu. 

Akşam saatlerinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve başlamasının 2. yılı sebebiyle Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen toplantının girişinde basın mensuplarına bir cümlelik açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yarın yürüyoruz. Bütün gençleri de bekliyoruz' dedi.

CHP, resmi Twitter hesabından yaptığı bir duyuru ile yarın yürüyüşün gerçekleşeceğini söyledi. 

 

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