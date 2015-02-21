Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İzmir'den aday ol' teklifi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde İzmir'den aday olması teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu; "Yetkili organlarımızla görüşeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, genel seçimlerde İzmir'den aday olması teklifi üzerine bunun kendisi için şeref ve onur olacağını, partinin yetkili organlarıyla görüşeceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir Belediyesi başkanımız bir sürpriz yaptı, 'İzmir'den aday ol' dedi. İzmir'den aday olmak benim için şeref ve onurdur. Elbette bunu yetkili organlarımızla görüşeceğiz" dedi.

'İzmir'den 4 yıl için yetki istiyorum'

AKP'nin adaletten ve kalkınmadan nasibini almadığını, temel özelliğinin yoksulluğu bitirmek değil yönetmek olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İzmir'den 4 yıl için yetki istiyorum, dördüncü yılın sonunda şunu göreceksiniz, Türkiye'de açlık yok, yoksulluk olmayacaktır. Açlığın ve yoksulluğun olmadığı, huzurun olduğu herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği, devletin eli sopalı bir organ olmadığı, vatandaşına hizmet ettiği, üniversitelerin de her düşüncenin özgürce dile getirildiği ama şiddetin, acının, gözyaşının olmadığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

'Üç büyük şehirde kadınlar liste başı olacak'

Kadın erkek eşitliğine inandıklarını, demokrasiyi yaşatan tek parti olduklarını ve 56 ilde ön seçim yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de liste başında, birinci sırada kadın adaylar olacak. Bunu da burada İzmir'de söylüyorum" dedi.

Hiçbir üniversitede sorun çıkmasını istemediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle ifadeleri kullandı: "Annelerin, babaların çocuklarını hangi koşullarda okuttuğunu biliriz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Aynı temenniyi sürekli yapıyoruz, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. En büyük arzum çocuklar okula giderken annelerin huzur içinde olmalarıdır."