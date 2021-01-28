Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan ortak açıklama: Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ikili bazda diyalog ve istişare süreci başlatıyoruz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti binasında ziyaret etti. İkili, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistem vardı. Yapılan ortak açıklamada ikili bazda güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlattıkları açıklandı.

Ali Babacan, "Bildiğiniz gibi bizim de pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem (GPS) ile ilgili çalışmaları var. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi, fakat kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakatı arayışını önemli görüyoruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu da, "Bu çok önemli bir karar. Kamuoyu yoklamalarına göre toplumun yüzde 58'i var olan sistemden memnun değil. Dolayısıyla toplumun önüne bir tablo ve ana ilkeleri koymak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması: İkili bazda heyetlerimizin diyalog ve istişare süreci başlatıyor

İlk konuşmayı gerçekleştiren Ali Babacan, görüşmede neler konuşulduğunu, "Ülkemizin pek çok sorununu ele aldık. Türkiye'nin çok ciddi bir hukuk, ekonomi sorunu var. Türkiye'nin dış politikada sorun yaşadığı çok önemli alanlar var. Bütün bunları karşılıklı olarak değerlendirdik. Ayrıca bildiğiniz gibi bizim de pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem (GPS) ile ilgili çalışmaları var. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi, fakat kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakatı arayışını önemli görüyoruz. Böyle bir sürecin başlatılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin GPS ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardır. Ülkemizde sistem ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli Bunun ilkelerinin, temel vizyonunun belirlenmesi önemli. Böyle bir süreci başlatmak için de karar aldık demokrasimiz için" diyerek özetledi.

Kılıçdaroğlu: Kısır çekişmeler tartışmalar değil uzlaşmayla demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var

Ardından konuşan CHP lideri, "Kısır çekişmeler tartışmalar değil uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu açmazları açma, demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Önerileri bizim açımızdan son derece önemli. Herkesin huzurunda sayın genel başkana ve arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a militan tepkisi: Devleti politize etmesinler

CHP lideri Kılıçaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın militan tartışmasına ilişkin "Kendilerine oy vermeyen herkesi militan olarak görüyorlar" diyerek bu ifadeyi üzerine alınan herkese de dava açma çağrısında bulunmasıyla ilgili, "Erdoğan'ın 'Bütün valiler dava açsın' demesi, 'Bütün valiler benim emrimdedir, talimat veriyorum' demektir. Devleti politize etmesinler. Onlar yasaların ön gördüğü hizmeti vermek zorundadırlar" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan Z kuşağına güveniyorsa gelip Z kuşağının önünde oturup tartışalım

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Z kuşağına ilişkin açıklamalarına karşın da, "Erdoğan Z kuşağına güveniyorsa gelip Z kuşağının önünde oturup tartışalım. Ben güveniyorum Z kuşağına. İsterse a Haber'de tartışabiliriz. Asla ve asla çekinmiyorum. Benim görevde olduğum dönemle ilgili bir müfettiş ordusu görevlendirdi. Tek kuruş bulamadı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi TC devletini sağlıklı yönetemez

CHP lideri Erdoğan'ın kendisine yönelik SSK eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

"SSK ile ilgili söylüyor. Korkmasın gelsin kurmaylarını da alsın gelsin. Oturup tartışalım. O bana 10 soru sorsun ben 5 soru soracağım. O isterse 100 soru sorsun ben yine 5 soru soracağım. Çekinmiyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onun sadece bize değil egemen güçlere dahi verecek hesabı vardır. Mal varlığını araştırırız dediğimiz zaman tık çıkmadı. Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi TC devletini sağlıklı yönetemez ve o ülke için milli güvenlik sorunu haline gelir."

Kılıçdaroğlu: Teröre asal ve asla pirim erilmesini doğru bulmam

Teröre asal ve asla pirim erilmesini doğru bulmam. Teröre her ortamda karşı çıktık karşı çıkmaya devam edeceğiz. Uygur Türklerine yapılanları doğru bulmuyoruz. Baskı yapıldığını biliyoruz. Onlarla görüştüm. Mağdur olanlar geldi, görüşmekte de hiçbir sakınca yok .Dünyanın neresinde olursa olsun insan hakkı ihlali varsa o ihlale tepki göstermek insanlığın ortak çabası olmak zorundadır.

Ali Babacan'dan 'terör örgütü' açıklaması: İçişleri'nin şahsi kanaatinde olmaz yargının tespitiyle olur.

Ali Babacan da "Türkistan İslam Partisi'ni terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusuna karşın şu açıklamada bulundu:

"Öncelikle bir örgütün terör örgütü olup olmadığı İçişleri'nin şahsi kanaatinde olmaz yargının tespitiyle olur. Türkiye'de yargı bir örgütün terör örgütü olduğunu tespit etmişse o Türkiye'deki terör örgütü listelerine girer. Herhangi bir örgütün Türkiye'deki siyaset düzeninde gölgesinin olmaması gerekir. Siyaset kendi mecrasında işlemelidir. Kimse çözümü başka araçlarda aramasın."

Ali Babacan: Seçime girmeye hazırız

Erken seçim sorusuna karşın “Seçime girmek için yasaların öngördüğü zorunlulukları tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Bizim için altı aylık takvim işlemeye başladı" diyen Babacan, "Seçimin tarihi Meclis veya Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Mümkün olan en kısa zamanda yapılacak seçim için kendimizi hazırladık. Seçimlere hazır bir siyasi parti olmayı hedefledik ve hedefimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan: Gündemimizde ittifak değil, iş birliği var

“Herhangi bir ittifak konusunu gündemimizde tutmuyoruz" diyerek muhtemel ittifak sorusuna da net bir yanıt veren Babacan devamında şöyle konuştu:

"Genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmiyor. İttifaklar seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Yasal düzenleme de zaten partilerin seçim öncesinde bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgilidir. Gündemimizde ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var."

Ali Babacan: HDP’ye randevu veririz

Öte yandan Babacan, “HDP’den bize ulaşmış resmî randevu talebi henüz yok. Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok" dedi.

Ali Babacan: Bıraksınlar hamaseti ekonomi sorununu çözsünler

Öte yandan Babacan, iktidara ve Cumhur İttifakı ortağı MHP ile BBP'yi şöyle eleştirdi:

"Bugün işsizlik yolsuzluk sorunumuz var. Hükûmetin bunlara çözüm bulması için çalışması lazım. İktidarı kastetmiyorum sadece iki tane de küçük ortağı var. Hepsi sorumlu. Sorumluluktan kaçamazlar. Birinin veto yetkisiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Öbürü zaten diyor ki geminin rotasını ben çiziyorum diyor. Onların da sorumlu olukları var. Onlar da bıraksınlar hamaseti. Hamaset yapacaklarına bu ülkenin bir numaralı sorunu olan ekonomi sorununu çözsünler. Başka işlerle uğraşmasınlar."