Kemal Kılıçdaroğlu: Temiz dayak yedim

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, kimden, neden dayak yedi?



Kanal D'de ekrana gelen Güneri Civaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programının konukları Şevval Sam ile, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



1960'lı yılların sonlarında öğrenci olaylarına katıldığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o zaman sağ görüşteki bir grup gencin kendisini kıstırdığını ve fena bir şekilde dayak yediğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, hastanelik olduğu o olayı şöyle aktardı:



"Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin önünde bir öğrenci eylemi vardı. Ben, eylem bittikten sonra Ulus'a doğru yürüyordum. 3-4 kişi koluma girdi. O dönem Yüksek Ticaret Okulu vardı, hemen şimdi Kültür Bakanlığı'nın arkasında... Beni oraya götürdüler, ceplerimi boşalttılar. 'Baban ne iş yapıyor?' dediler. 'Tapu memuru' dediğim zaman, 'Yani topraksız köylüye toprak mı dağıtıyor senin baban?' dediler. Arkasından dernek kartı çıktı, 'Toplumsal ve Kültürel Eylemler Derneği'... İyice büsbütün pirelendiler. Sonra dışarı çıkardılar ve dışarıda temiz bir dayak yedim. 5-6 kişi etrafımı sardı. Ben herhalde beni bırakacaklar diyordum, ama ilk yumruğu yeyince tabii yıldızları saymaya başladım.



Oradan Hacettepe Üniversitesi'ne gittim. Acil serviste uzun süre yatırdılar, acaba beyinde bir sorun var mı diye. Zaten ilk yurmuğu yedikten sonra elimi kaşıma götürdüğümde avucum kan dolmuştu.



Sonra bizim okulda yine onlara yakın arkadaşlar geldiler, hüvviyetimi onlardan alıp getirdiler. O dönem çok acıydı, ama tatlı bir anı olarak kaldı. Gözüm uzun süre kapalı kaldı. Öldürme kastı yoktu zaten. Öldürme kastı olsa onu da yaparlardı. O yıllarda öğrenci öldürülmesi olayı çok enderdi. Silah başlamamıştı."