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Eğitim

Kemal Kılıçdaroğlu Strasbourg’ta

Levent Gündüz/ Strasbourg, 8 Kasım (DHA)- Avrupa Konseyi’nde başlayan Dünya Demokrasi Formu’na konuşmacı olarak davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere başladı

08 Kasım 2017 16:30

Levent Gündüz/ Strasbourg, 8 Kasım (DHA)- Avrupa Konseyi’nde başlayan Dünya Demokrasi Formu’na konuşmacı olarak davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere başladı. İlk görüşme Avrupa Venedik Komisyon Başkanı Gianni Buchicchio ile ikili görüşmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupalı gazetecilerle de görüşecek. Saat 17:30’te Genel Sekreter Thorbjorn Jagland ile görüşüp basın toplantısı düzenleyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  Türk öğrencilerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKPM genel kurulunda açılış konuşmasını ‘popülizm problem midir?’ üzerine yapması bekleniyor. Avrupa İşleri Bakanı Nathalie Loiseau ile yapılacak görüşmenin ardından Strasbourg’ta halk ile buluşma yapılacağı toplantı salonuna geçecek olan Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü Strasbourg’tan ayrılacak. Konsey’in çatısı altında Dünya Demokrasi Forumu 10 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

-Avrupa Komisyonu ve forumdan görüntüler

-Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Komisyonu Genel Sekreterlik Komisyon binasına gelişi

-Avrupa Venedik Komisyon Başk. Gianni Buchicchio ile ikili görüşme

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