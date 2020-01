Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu kaynıyor. Biz zamanında bu Ortadoğu bataklığına girmeyin dedik bizi Esadcı ilan ettiler. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz dedik. \'Siz ülkeyi sevmiyorsunuz\' dediler. Ortadoğu bataklığı kimseye hayır getirmez dedik. \'Siz bu konuyu bilmiyorsunuz\' dediler. Dün 4 şehidimiz geldi. Onlar strateji ürettiler, İdlib\'e gitmek zorunda kaldılar. Gidilmesi gerekiyorsa gidilmeli dedim. Ama gelen her şehidin sorumlusu bu sarayda oturan zattır dedim. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. \'Ortadoğu bataklığına bu ülkeyi soktun. Şimdi faturayı, bu ülkenin gariban çocuklarına çıkarıyorsun\' dedim. Ortadoğu bataklığına sen sokmadın mı? 5 soru sordum düşün dedim. Ondan sonra bilelim dedim\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek başlayan Kılıçdaroğlu, \"Bu sabah yeni bir ameliyat geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu arkadaşlarımız ifade ettiler. Çok sayıda hekim arkadaşımız hastanede. Deniz Baykal bir kararlığın ismidir. Demokrasiye bağlılığın adıdır. Askeri darbe dönemlerinde bile hapise girerken demokrasiyi katıksız savunmuş birisidir. Hem Türkiye\'nin hem bizim Baykal\'a borcu vardır. Hekim arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Bütün dualarımız Deniz beyle, inşallah sağlığına en kısa sürede kavuşur aramızda olur. Özledik\" açıklamasında bulundu.

\"BOZULMUŞ KARARIN TUTUKLULUĞU OLUR MU?\"

Tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu\'nun olmayan bir suçtan tutuklu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"Bozulmuş kararın tutukluluğu olur mu? Bozulmuş karar bu tutukluluğun olması gerekir. Avukat arkadaşlar serbest bırakılması için başvurdu. Bu arada kendisi hastaneye yattı ameliyat geçirdi. CHP olarak geçmiş olsun diyoruz. Olmayan bir suçtan ceza kesildi kendisine.

YARGIYI YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK ONURUNU VE İTİBARINI KORUMAK BİZDEN ÇOK YARGININ GÖREVİ

Adalete olan güvenin süratle düştüğünü görüyoruz. Yargı camiasının tepesinde olan saygı değer yargıçlar söylüyor. Yargıyı yeniden ayağa kaldırmak onurunu ve itibarını korumak bizden çok yargının görevi. Eğer olmayan bir suçtan bir kişi hala hapisteyse onu dışarı çıkarmak benim değil yargının görevidir.

ANAYASA MAHKEMESİ\'NİN AİHM\'DEN ÖNCE ADALETİ DAĞITMASI LAZIM

Anayasa Mahkemesi bu ülkenin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi\'nin AİHM\'den önce adaleti dağıtması lazım. Yargıya büyük görevler düşüyor. Umarım Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği kararların arkasında durur ve kararını verir. Bu sadece bizim değil bütün aydınların, bütün vicdan sahibi yurttaşların beklediği tablodur.\"

\"ECEVİT GİTTİ BİRİSİNİN DİZİNE Mİ ÇÖREKLENDİ?\"

Kılıçdaroğlu, \"Bülent Ecevit her zaman ülkenin çıkarlarını savunmuştur. Siz ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken Ecevit\'in hastalığını ve yaşlılığını istismar ederek Ecevit\'e dil uzatırsanız dur önce bir ağzını yıka sonra Ecevit\'i ağzına al. Hem Müslüman olacaksınız hem de ebediyete intikal etmiş insanların aleyhine konuşacaksınız. Müslümanlıkta böyle bir kural yoktur. Rahmetli Ecevit ne yaptı, cebini mi doldurdu, devleti mi soydu? Onurlu ve dik durdu halkının çıkarlarını sonuna kadar savundu. Bir fotoğraftan yola çıkıp onu eleştiriyorsunuz. İnsanda biraz vicdan, ahlak olur. Bir insan, insanlığını kaybetmişse bu tür bataklıklara yeri geldiğinde saplanabiliyor. Askerin başına çuval geçirilirken bu beyefendi neredeydi? Ege adaları işgal altında beyefendiden tık yok. Dedim ki senin milliyetçiliğin mangal milliyetçiliği. Oturuyorlar ya mangalın başında bir sürü dedikodu üretirler. Aynen öyle. Ecevit\'e gelince kapı gibi dil var. Diyor ki nasıl olsa Ecevit, vefat etmiş nasıl olsa kimse hakkını savunmaz. En iyisi ben, bindir Allah bindir. Üstüne gideyim. Yok öyle kim olursa olsun haksızlığa uğradı mı karşısında biz bulacaktır. Ecevit gitti birisinin dizine mi çöreklendi? Sen o fotoğrafını görmüyor musun? Unuttuğumuzu mu sanıyorsun?\" diye konuştu.

\"BİZ ZAMANINDA BU ORTADOĞU BATAKLIĞINA GİRMEYİN DEDİK BİZİ ESADCI İLAN ETTİLER\"

Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu kaynıyor. Biz zamanında bu Ortadoğu bataklığına girmeyin dedik bizi Esadcı ilan ettiler. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz dedik. \'Siz ülkeyi sevmiyorsunuz\' dediler. Ortadoğu bataklığı kimseye hayır getirmez dedik. \'Siz bu konuyu bilmiyorsunuz\' dediler. Dün 4 şehidimiz geldi. Onlar strateji ürettiler, İdlib\'e gitmek zorunda kaldılar. Gidilmesi gerekiyorsa gidilmeli dedim. Ama gelen her şehidin sorumlusu bu sarayda oturan zattır dedim. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. \'Ortadoğu bataklığına bu ülkeyi soktun. Şimdi faturayı, bu ülkenin gariban çocuklarına çıkarıyorsun\' dedim. Ortadoğu bataklığına sen sokmadın mı? 5 soru sordum düşün dedim. Ondan sonra bilelim dedim\" ifadelerini kullandı.