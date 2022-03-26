Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eşi Aydın Engin'i kaybeden Oya Baydar'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden olan yazarımız Aydın Engin'in vefatı dolayısıyla eşi, Türkiye'de edebiyatın önde gelen isimlerinden T24 yazarı Oya Baydar'ın evine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

53 yıldır gazetecilik yapan, kendisine özgü üslubu, tiyatro yıllarından gelen birikimi, politik sürgünlüğü, haberleri, röportajları, kitapları ve kişiliği ile basın tarihinde iz bırakan Aydın Engin'i, 82 yaşında kaybettik. Yazarımız Aydın Engin'i dün (25 Mart 2022) Çengelköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladık.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da bugün, Aydın Engin’in İstanbul Levent'te yaşayan eşi, yazar Oya Baydar’ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyaretten şu kareler yansıdı:

TIKLAYIN - Aydın Engin'i kaybettik!

TIKLAYIN - Aydın Engin'i son yolculuğuna uğurladık

TIKLAYIN - Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

TIKLAYIN - Çizgilerle Aydın Engin

TIKLAYIN - Oya Baydar '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'ni anlattı: Demokrasiye koşulsuz inanan bir insanım; 'yetmez ama evet' dedim, fakat dersimi aldım