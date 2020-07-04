Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya çıkışı: Erdoğan, 'CHP bana itiraz eder, ben de oy devşiririm' diye düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı'nın imzalayacağı bir kararnameyle ibadete açılması durumunda itiraz etmeyeceklerini söyledi.

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Ayasofya'nın cami olması, Danıştay'ın kararı gündemde. Çok tartışıldı, konuşuldu. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklaması var, bir taraftan Putin'in açıklamaları var gibi. Ayasofya cami olursa neye çözüm olur? Olmazsa nasıl bir sorun yaratır?" sorusuna, "Ayasofya zaten şu anda ibadet yapılan bir yer. Yani oranın da bir görevli imamı var zaten. Yani ibadet yapılıyor, tümüyle ibadete kapalı bir alan değil aslında. Ayasofya bir dünya kültür mirası aynı zamanda, öyle kabul etmek lazım. Bu iç siyasette zaman zaman kullanılıyor. 'İşte cami yapalım, ibadete açalım' diye kullanılıyor.

Biz inanç merkezlerinin iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. İktidar, "Ben Ayasofya'yı ibadete açıyorum" diyorsa kararname elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar, Resmi Gazete'de yazılır, ibadete açılır, müze olmaktan çıkar. Bu kadar basit." şeklinde yanıt verdi.

"CHP bana itiraz eder diye düşünmesin"

CHP lideri, olayı büyütüp dünyanın gündemine getirmenin mantığı olmadığını belirterek, "Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, 'Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır' diyorsan ve hedefi böyle koyup, 'Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm' diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin."

"Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede cami olarak açılabilir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname imzalayarak, Ayasofya'yı ibadete açması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadar basit olan bir olayı, kendisi açısından bu kadar basit olan bir olayı dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok yani. 'Ayasofya evet, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından korunmaktadır, tamiri onarımı yapılmaktadır. Şimdi halkın büyük bir kesimi ibadete açılmasını istemektedir. Biz de ibadete açtık.' Bir kararnamede. Bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir." diye konuştu.