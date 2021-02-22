Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 yaşındaki Siyaset Bilimci ve iş insanı Abdurrahman Yargucı'yı danışman olarak atadığı belirtildi.

Abdurrahman Yargucı kimdir?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Abdurrahman Yargucı 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi ve Siyaset Stratejisi üzerine eğitim aldı.

45 yaşındaki iş sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odasında meclis üyeliği ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Yargucı evli ve iki çocuk babasıdır.