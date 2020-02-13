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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

"İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı?"

13 Şubat 2020 18:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, İnce "İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı?" dedi.

"Külliyeye giden CHP'li" tartışması sonrası gerilim yaşayan Kılıçdaroğlu ile İnce bugün parti merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Muharrem İnce, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüştüm, genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

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