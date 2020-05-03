Kemal Kılıçdaroğlu: Medya virüsleri halktan gerçeği gizleyenlerdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Kimse unutmasın, gerçekleri yazdıkları için gözaltına alınan, tutuklanan gazeteciler kalemlerini satmazlar, kiralamazlar, onlar gazetecilik yaparlar" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

"Halka gerçekleri aktarmak gibi kutsal bir görevi üstlenen, halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecilerin 3 Mayıs Dünya Basın özgürlüğü Günü kutlu olsun!

Kimse unutmasın, gerçekleri yazdıkları için gözaltına alınan, tutuklanan gazeteciler kalemlerini satmazlar, kiralamazlar, onlar gazetecilik yaparlar.

Güce teslim olmayan, gazetecilik yapan medya kuruluşlarını Basın İlan Kurumu da RTÜK de dizayn edemez. Bu medya kuruluşları, iktidarın BİK ve RTÜK sopasına karşı onurlu duruşlarını korudular, koruyacaklar.

'Medya virüsleri' ise güce eleştirel bakan, gerçeklerde ısrar eden gazeteciler değil, güçten destek alıp gerçekleri halktan gizleyenlerdir."