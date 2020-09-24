Kemal Kılıçdaroğlu: Kriz yok ekonomik buhran var

Eğitim sektörü paydaşları ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekonomik buhran içindeyiz. Kriz yok buhran var. Kişi evine ekmek götüremiyorsa, bu kişi milyonlarsa ekonomik buhran vardır” dedi.

Kılıçdaroğlu, eğitim sektörü paydaşlarından kantin işletmecileri, servis şoförleri ve kırtasiyeciler ile bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaşanan sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Sıkıntılarını aslında biliyoruz. Bu sıkıntıların hepsi çözülebilir. Bütün mesele, Türkiye’yi yönetenlerin sorunlara bakış açısı” diye konuştu.

Zincir mağazalarla esnafın öldürüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Bu memlekette Esnaf Bakanlığı olması lazım, esnafların sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım. Sosyal devlet ‘okulları kapattım’ diyor ama bu adamlar nasıl geçinecekler” diye sordu.

"Dükkan kapalı ama ‘borcu öde'"

Yasak getirildiğinde insanların geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yasak ile karşı karşıya kalan kişinin geçimini devlet sağlamalıdır. Dükkan kapalı ama ‘borcu öde.’ Parayı alırken bile yüzde 4 buçuğunu zaten banka kesiyor. Devletin akıllı insanlar, liyakatlı insanlar tarafından yönetilmesi lazım. Bir karar alırken hangi sonuçları doğuracağını bilmesi ve önlem alınması lazım. Bizim düştüğümüz pozisyona hiçbir ülke düşmedi. Bırakın yardım yapmayı İBAN numarasıyla yardım istediler. Yardıma muhtaç adamdan ‘bana yardım et’ diyen bir yardım anlayışı. Esnafı bu duruma düşürmek çok acıdır” dedi.

"Kriz yok buhran var"

Kılıçdaroğlu, Ekonomik Sosyal Konseyi’nin toplanmamasını eleştirirken şunları söyledi:

“Bankaya gittiğimiz zaman karşılaştığımız tablo taban tabana zıt. Televizyondan dinledikleriniz çok güzel. ‘Türkiye’de dert yok. Bir tek parti var CHP başa bela. O da olmasa bu sorunlar olmayacak.’ Hayatın gerçeği farklıdır. Devlet şeffaf olur. Memleketin çıkarları üzerine politikayı inşa edersek bu sorunları aşabiliriz. Ekonomik buhran içindeyiz. Kriz yok buhran var. Kişi evine ekmek götüremiyorsa, bu kişi milyonlarsa ekonomik buhran vardır. İşsiz sayısı 10 milyona ulaşmışsa bu işsiz nereden alışveriş yapacak.” (ANKA)