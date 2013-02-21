Kılıçdaroğlu: Anayasa'da 'Türk milletinin' yer almasını istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın başlangıç bölümünde "Türk milleti" ifadesinin yer almasını istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu devleti yücelten, bireyi küçülten bir kavram değil" dedi. İmralı sürecini de değerlendiren CHP lideri "'Ben Başkabakan olsam, İmralı'ya heyet göndermezdim" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam, Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'na konuk oldu.

Gündeme dair tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, katıldığı programda şunları söyledi:

"Başbakan olsam İmralı'ya heyet göndermezdim. Bizim çözüm önerimiz sorunların Meclis'te değerlendirilerek çözülmesidir' ifadesini kullanan ve İmralı'ya gidecek BDP heyetini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, çözüme ilişkin herkesin hem fikir olduğunu kaydederek, "Bu sürecin samimi olması gerekiyor. AKP hükümetinden önce de görüşmeler vardı. Ama bu görüşmeler kamuoyuna yansıtılmazdı. Rahmetli Ecevit ve Özal zamanında da bu görüşmeler yapılıyordu. Terörün bitmesini kim istemiyor? Bizim açtığımız kredi, bu ülkenin şehit analarına babalarınadır. Çözerken dört koşul öne sürdük. Samimi ve dürüst olun dedik. Kişisel bir ajandınız olmayacak dedik. Üçüncü koşulumuz, milletin kabul etmeyeceği angajmanların altına imza atmayacaksınız dedik. Hepimiz bazı noktalarda hassasız. Niye görüşüyorsunuz demiyoruz. Ne görüşüyorsunuz dedik."

'Sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'

Muhalefetin sürece ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizde demokrasi sağlıklı değil. En hayati konuda, ben bildiğimi okurum. Buyur bildiğini oku diyoruz o zaman. Çözeceksen buyur çöz. Yarın bir şehit cenazesi gelirse, herhalde başka bir yerde sorumlu aramayacağız. Sorumlu olarak kimi arayacağız? Recep Tayyip Erdoğan doğrudan görüşmeyi yapan kişi kendisi. Bu işin sorumlusu sensin diyeceğiz. Bu kadar da net" dedi.

'BDP'nin Karadeniz ziyareti'

"Başbakan, partimizden ve Sinop Belediye Başkanımızdan özür dilemelidir. Vali, emniyet kendi emrinde ama bu kişilere danışmıyor. Tüm başarısızlıklarını bize yüklemeye çalışıyor. Başbakan konuşmasında CHP'li belediyelerin PKK'ya kaynak aktardığını söylemişti herhangi bir operasyon niye yapılmadı?"

'Anayasa'nın başlangıcında Türk milleti olsun'

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Milliyetçiliği belli bir ırka endekslemek kimsenin hakkı değil. Urfanın hoyratını nasıl seviyorsak, Karadenizin horonu da öyle seviyoruz demektir milliyetçilik. Türkiye Cumhuriyeti bir siyasal bilinçtir. Türk milleti dediğimiz zaman bir ulusu anlatır. Halk milletin yaşayan kesimidir. Anayasanın başlangıç bölümünde Türk milletinin yer almasını istiyoruz. Bu kavram bir devleti yücelten kavramdır, bireyi küçülten değil. Türk kimliği, tarihin derinliklerine baktığınız zaman da bir etnik tanımlama olarak yer almamıştır" ifadesini kullandı.

'Sarıgül'ün CHP'ye aday olması gerekir'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, CHP’nin adaylarını anket ve eğilim yoklaması yaparak belirleyeceğini belirterek, "Sayın Sarıgül’ün İstanbul’a aday olması için öncelikle Cumhuriyet Halk Partili olması gerekir" dedi.