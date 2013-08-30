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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, İlker Başbuğ'u ziyaret edecek

CHP Basın biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu yarın, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan Orgeneral Başbuğ’u ziyaret edecek. Açıklamada Silivri Cezaevi için 'Silivri Toplama Kampı' ifadesi kullanıldı

30 Ağustos 2013 20:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u ziyaret edeceği açıklandı. CHP Basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarın saat 10.00’da tarifeli uçakla Ankara’dan İstanbul’a gelecek.

Özgür Altuncu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Atatürk Hava Limanı’ndan doğruca Silivri’ye hareket edeceği belirtilen açıklamada, Silivri Cezaevi için "Silivri Toplama Kampı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

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