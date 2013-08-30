Kemal Kılıçdaroğlu, İlker Başbuğ'u ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u ziyaret edeceği açıklandı. CHP Basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarın saat 10.00’da tarifeli uçakla Ankara’dan İstanbul’a gelecek.
Özgür Altuncu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Atatürk Hava Limanı’ndan doğruca Silivri’ye hareket edeceği belirtilen açıklamada, Silivri Cezaevi için "Silivri Toplama Kampı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.