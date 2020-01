Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Sen elmasta vergiyi sıfırlıyorsan....

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Ergene Nehri’nde yaşanan kirliliğe değinen Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu giysin mayosunu yüzsün nasıl yüzüyorsa" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim sözümüz sözdür, biz sözümüzde dururuz, biz söz verdik mi arkasında kapı gibi dururuz. 2015’in, 21. Yüzyılın Türkiye’si nasıl bir Türkiye’dir, bunu sizin önünüze net bir şekilde sunmak istiyorum. 13 yıl önce yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler, 6 milyon 200 bin işsiz, onların çocuklarının hiçbiri işsiz değil, kahvedeki Mehmet efendinin oğlu işsiz. Sosyal güvenlikten mahrum edilmiş yüzbinlerce işsiz, merdiven altlarında çalışıyor. Korkmuş ürkmüş bir iş dünyası, korkutulmuş bir medya. Bu manzara 2015in Türkiyesi’ne yakışmıyor.

‘Mazotu 1,5 lira yapacağız’

Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getireceğim, Almanya’da Fransa’da ne varsa, onu getireceğim, yine söylüyorum herkes duysun, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız, insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Sözüm söz, Edirne’de Trakya’da Van Hakkari de sözüm söz. Çiftçi için mazotu 1,5 lira yapacağız, sözüm söz.

‘Elmasta vergiyi sıfırlıyorsun. Ben de...’

Sen elmasta, yatta vergiyi sıfırlıyorsun, ben köylünün mazotunda sıfırlayacağım, ne farkı var? Emin olun sevgili Edirneliler, maliye nedir, ekonomi nedir, para nasıl toplanır bunu Türkiye’de on kişi biliyorsa, bunu bilenlerden biri benim. Ben bunu bilirim, köylüye mazotu 1,5 liraya veririm. Türkiye ile Hollanda’yı kıyaslayacağız. Hollanda Konya’dan küçük: yıllık tarım ürünü ihracatı 150 milyar dolardan fazla. Türkiye’nin tarım ihracatı 12 milyar dolardan az. Neyimiz eksik, hava mı biz de daha fazla, toprak mı bizde daha fazla eksik olan namuslu siyaset. İlk 100 günde yapacağım şey siyaseti kirlilikten arındırmak, bunu yapacağız.

17 milyon yoksulumuz var. 12 yılda yoksulluğu sıfırlamadılar, yoksul sayısını artırdılar. 4 yılda yoksul sayısını sıfıra indireceğiz. Her ailenin asgari 720 lira maaşı olacak. Diğer gelişmiş ülkelerde hangi kurallar varsa onu Türkiye’ye getireceğiz. Her evde huzur her evde bereket olacak. 2015’in Türkiye’sinde hiçbir çocuk yatağa aç gitmeyecek.

‘Sen ayda 15 bin lira alırken’

12 yılda kredi kartı borçları olan 128 milyar dolar bankalara faiz ödedi. Bu borçların yüzde 80 faizini sileceğiz. Silemezsin demiyorlar, nasıl sileceksin kaynağı nereden bulacaksın diyorlar. 128 milyar doları alırken nasıl aldım diye sormuyorsun. Ben ne yapacağım, varlık yönetim şirketlerini kaldıracağım, bankalara diyeceğim sen 19 milyarı 2 milyara almıyor musun, gel kardeşim ben faizin yüzde 80’nini sileceğim. Birisi çıksın bu doğru değil desin, tüm örneklerini gösteririm. Böylece 5 milyon vatandaşımı rahatlatacağım. Bir başka konu da taşeron işçiler. 800 bin kişi taşeronda çalışıyor. Dedik ki bunların tamamını kadroya alacağım. Zaten devlet için çalışıyorlar. Ben aradaki köle tüccarını kaldıracağım. Devlete yük bu taşeron. Maliye Bakanı diyor ki asgari ücretin 1500 lira olması işçiyi zulüm. Sen ayda 15 bin lira alırken bu devlete yük olmuyor mu?