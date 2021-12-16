Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Bu gece size bir haberim var' notuyla videolu bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin" ifadelerini kullandı.

Saray ve şürekasının yarattığı yıkım üzerine kurmaylarımla birlikte bu gece yoğun çalıştık. Kararımızı da bildirerek günü kapatmak istiyorum.

Kılıçdaroğlu, "CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup kara kış fonunu konuşacağız. Biz kuracağız o fonu biz. Yalnız değilsin sevgili halkım, yanınızdayız. Bu felaketi birlikte, omuz omuza atlatacağız. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan, geliyor gelmekte olan" diye konuştu.