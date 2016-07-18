Kemal Kılıçdaroğlu: Darbe sadece iktidara değil, tüm siyasi partilere yapılmıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe teşebbüsüyle ilgili olarak, "Darbe sadece iktidara değil, tüm siyasi partilere, demokrasiye yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ve TBMM Grubu üyeleriyle olağanüstü toplantı yaptı.

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

Darbeyle ilgili komisyon önerisi

CHP'nin, söz konusu darbe girişimiyle ilgili "TBMM'deki dört siyasi partinin de katılımıyla komisyon kurulması" önerisinde bulunması kararlaştırıldı.

Erlere yapılan linç için komisyon kurulmalı

Darbe girişiminde görev alan bazı erlerin, linç girişimine uğramasının da araştırılması gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, bu kapsamda "parti içinde bir komisyon kurulması" önerisinin dile getirildiği bildirildi.

"Darbe sadece iktidara değil, tüm siyasi partilere yapılmıştır"

Halkın ve TBMM'nin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilen toplantıda, darbenin sadece iktidara değil, tüm siyasi partilere ve demokrasiye yapıldığı ifade edildi.