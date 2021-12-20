Kılıçdaroğlu'dan belediye başkanlarına talimat: Bu zor günlerde vatandaşa destek olun, bütçenizi dikkatli kullanın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kara Kış Fonu” kapsamında Kayseri’de düzenlenen çalıştayda belediye başkanlarına “Vatandaşın sorunlarına eğilin. Bu zor günlerde yanlarında olun. Acılarını, sevinçlerini paylaşın. Bütçelerinizi dikkatli ve verimli kullanın” talimatı verdi.

CHP’nin Kayseri’de belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği üç günlük çalıştay dün sona erdi. Çalıştayın son gününde başkanlar, Kılıçdaroğlu’yla beraber basına kapalı olarak toplandı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; toplantıda belediye başkanlarına seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, başkanlara, “Vatandaşın sorunlarına eğilin. Bu zor günlerinde yanında olun. Mutlaka acısını, sevincini paylaşın. Bütçelerinizi dikkatli ve verimli kullanın” talimatını verdi. Bir sonraki genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin de ele alındığı toplantıda, “seçmen analizleri”, “siyasal iletişim şekilleri” ve “sosyal medyanın etkisi” gibi konular da masaya yatırıldı.

Toplantıda, ekonomideki gidişattan şikâyetçi olan ve yeni bir çıkış arayan kadın seçmen grubunun olduğu değerlendirmeleri de yapıldı. “AKP ile kadın seçmen arasında bir kopmanın yaşandığı” değerlendirmesinde bulunulurken belediye başkanlarına siyasal iletişim konusunda da sunumlar yapıldı. Başkanların iktidarın sıkça dile getirdiği “Onlar yapamaz” algısını yıktığı vurgulanırken iktidarın bu türlü söylemlerine karşı başkanlardan “çalışmalarını toplumun tüm kesimine anlatmaları” da istendi. Öte yandan toplantıda sunum yapan iletişim uzmanlarından da başkanlara, “İcraatlarınız kendi bölgenizin sınırlarını aşsın, her yerde konuşulsun” önerisi geldi.