"Kemal Kılıçdaroğlu çaktırmadan CHP'ye yedinci oku ekledi"

Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 6 okuna bir ok daha eklediğini iddia etti. Ardıç, bunun "demokratlık" olduğunu söylerken, "Niçin partinizin bayrağına katmıyorsunuz?" diye sordu.

Ardıç'ın "Bunu da yatırsanıza" başlığıyla (15 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP'nin temel ilkeleri "altı ok" ile simgelenmiştir. Bunlar:

Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devrimcilik, devletçilik...

Bu ilkeler (o zamanlar "umde" denirdi) 1937 yılında Anayasa'ya girmişlerdir.

Yani parti ile devlet birbirine yapıştırılmıştır.

Bu, İsmet İnönü ile Recep Peker'in marifetidir. Atatürk hastaydı, bunlar da yangından mal kaçırıyorlardı.

Tek parti ile devletin iç içe birbirine geçtiği rejimler bütün dünyada "faşizm" olarak tanımlanırlar, bizde devrim deniyor.

Zarar yok, Almanya'da da Rusya'da da öyle deniyordu.

Günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu bunlara "yedinci oku" da çaktırmadan ekledi: Demokratlık.

CHP umdeleri arasında böyle bir şey yoktu.

Varsa niçin partinizin bayrağına katmıyorsunuz?

Yer mi yok, oklar mı sığmıyor?

Herşeyi "masaya yatırmayı" seviyorsunuz, bu konuyu da yatırın.