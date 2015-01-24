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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu azınlık liderleriyle görüşecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rum, Ermeni, Süryani ve Musevi liderleriyle pazartesi günü İstanbul’da bir araya gelecek

24 Ocak 2015 23:09

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak Pazartesi günü Rum, Ermeni, Süryani ve Musevi liderleriyle İstanbul’da bir araya gelecek.


CHP'den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 26 Ocak Pazartesi günü Rum Ortodoks Patriği, Kadasetli Patrik Bartholomeos, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, Süryani Katolik Patrik vekili Yusuf Sağ,  Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin ve Türkiye Museviler Hahambaşı İzak Haleva ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir araya gelecek.

Al Jazeera'nin haberine göre, ruhani liderle görüş alışverişinde bulunacak Kılıçdaroğlu, liderlerden cemaatlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da partisinin bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aktaracak.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Özçelik ve Sezgin Tanrıkulu ile, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Talin Ergüneş de katılacak.  Görüşmenin yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor. 

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