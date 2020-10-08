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Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti

08 Ekim 2020 12:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetini Genel Merkezi'nde girişinde karşıladı.

DEVA Partisi'ne ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. 

Kılıçdaroğlu, Babacan'a, "Adalet Yürüyüşü"ndeki konuşmalar va yazıları içeren, "Özgür ve Adil Bir türkiye için Yürüyüş" adlı kitabı hediye etti. 

İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yapacak.

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