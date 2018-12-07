"Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'le görüştü"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Selvi, Gül'ün ayrıca ekim ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldiğini açıkladı.

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında önemli açıklamalarda bulunan Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasındaki görüşmenin detaylarını ise şöyle açıkladı:

Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temal Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.

Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız...

Hande Fırat da Selvi’nin açıklamalarına ilişkin "Çarşamba günü önce benim yazdım, şimdi burada Abdulkadir Selvi'nin de 'Kemal Kılıçdaroğlu da doğruluyor' dediği gibi, yaklaşık 3 hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül, yüz yüze 3.5 saat bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.