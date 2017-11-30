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Spor

Kemal Kılıç esti gürledi: Kimsiniz siz ya, mafya mısınız!

Adanaspor’un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, kendisine ve takıma küfür eden taraftarlara sert tepki gösterdi

30 Kasım 2017 14:48

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Bursaspor’a evinde 2-0 yenilen Adanaspor’un Teknik Direktörü Kemal Kılıç, kendisine ve takıma küfür eden taraftarlara sert tepki göstererek, “Siz mafya mısınız, kimsiniz? Kimsiniz lan siz. Ayıp ya” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Kılıç maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Maç sonu ve maç içerisinde taraftarın takıma ve kendisine ettiği küfürlerin gereksiz ve ahlaksız olduğunu belirten Kılıç, daha sonra şunları söyledi:

“Tebrik ediyorum Bursaspor'u. Bu kadar ahlaksızların önünde ancak bu kadar olur. Bu bilinçli planlı yani. Planlı bir şekilde hocasına şarapçı diyemez. Bana bakın ahlaksız herifler, ben bırakın şarabı dini vecibelerini eksiksiz biriyim. Sen benim aileme çoluğuma çocuğuma bırak küfürleri hiçbir şey diyemezsin. Bu nasıl taraftarlık ya. Siz zaten taraftar falan değilsiniz. Küfür edenlere söylüyorum. Bu şerefsizler bana kim hakaretleri yapıyorsa siz şaşırdınız mı yoksa puandan falan durumunuza bakmıyor musunuz.”

“Başkan kabul ederse gideceğim"

Küfürlerin kasıtlı yapıldığını ve kulübün başkanına istifasını sunacağını kaydeden Kılıç, “Kasıtlı yaptığınızı biliyorum. Başkan kabul ederse gideceğim. Bu ahlaksızların önünde durmama gerek yok. Kim üstüne ne alınıyorsa alınsın. Birinci maçına çıkarken hocana, oyuncuna küfürler falan. Adanaspor'un mağlubiyetine seviniyorsan niye geliyorsun maça. Bir de hakaretler. Bunlar kim acaba merak ediyorum. Siz mafya mısınız kimsiniz. Kimsiniz siz. Ayıp ya. Bu kadar zorluklara rağmen, sezon başı bu kadar sıkıntılara rağmen bunları ben söylemiyorum. Herkes Adanaspor'u biliyor” diye konuştu.

“Bu kadar küfüre rağmen kaybetmedik"

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, tepkisini sürdürerek, şunları söyledi: “Bu nasıl bir taraftarlık, nasıl bir terbiyesizlik. Böyle taraftarın önünde bu oyuncu topluluğunu alnından öpmek lazım. Top oynatmıyorlar. Adanaspor'a sevgileri yok. Bırakın da millet top oynasın. Bu kadar küfüre rağmen içeride bir tane maç kaybetmediniz aferin sporcular. Kimse ailesine küfür için burada durmaz. Bu işe insanlar canını verir. Biz koltuk meraklısı değiliz. Ben doğma büyüme Adanalıyım" dedi.

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