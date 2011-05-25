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Kemal Doğulu yaza 3 konserle giriyor

İmaj danışmanlığı, fotoğrafçılık ve klip yönetmenliğiyle adını duyuran şimdi de şarkıcılıkta kendini kanıtlayan Kemal Doğulu bir haftada ü&cced

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - İmaj danışmanlığı, fotoğrafçılık ve klip yönetmenliğiyle adını duyuran, şimdi de şarkıcılık kariyerini sürdüren Kemal Doğulu bir haftada üç konser verecek.



“Bir Yerde” ve “Uzayda Aşk Var” isimli single çalışmalarından sonra ilk albümü “Ters Köşe”yi geçtiğimiz Kasım ayında çıkaran Kemal Doğulu, yaz konserlerine başladı. İstanbul Caddebostan Balans Brau’da 2 ay boyunca her hafta sahne alan Doğulu, 25 Mayıs’tan itibaren her çarşamba Maçka Frame'de sahne almaya başlayacak.

Yarın, İzmit’in en ünlü gece kulübü Zombar’da konser verecek olan Kemal Doğulu, 28 Mayıs Cumartesi gecesi ise İstanbul’un en büyük konser mekanlarından İstanbul Live’da haftanın üçüncü konserinde sahne alacak.


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