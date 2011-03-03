Kemal Doğulu 'Üzgünüm'le sahnelerde

T24

Son albümü “Ters Köşe” ile başarılı bir çıkış yakalayan Kemal Doğulu son videosu “Üzgünüm” ile müzik kanallarının üst sıralarına yerleşti. Şarkısı hem radyolarda hem de gece kulüplerinde sıkça çalan Kemal Doğulu başarısını seyircisiyle kutluyor.4 Mart Cuma akşamı İstanbul’un yeni konser mekanlarından Olimpia Hall’da Hande Yener öncesi sahne alacak olan Kemal Doğulu son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek. Kemal Doğulu ve Hande Yener hayranlarını Cuma akşamı bir de sürpriz düet bekliyor.