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Kemal Doğulu 'Üzgünüm'le sahnelerde

Kemal Doğulu ve Hande Yener uzun bir aradan sonra aynı sahneyi paylaşıyor.

03 Mart 2011 02:00

T24 - Kemal Doğulu ve Hande Yener uzun bir aradan sonra aynı sahneyi paylaşıyor. İkili, 4 Mart'ta Beyoğlu'nda sevenleriyle buluşacak. Kemal Doğulu 9 Mart Çarşamba akşamı da Kadıköy Balans'ta sahneye çıkacak.

Son albümü “Ters Köşe” ile başarılı bir çıkış yakalayan Kemal Doğulu son videosu “Üzgünüm” ile müzik kanallarının üst sıralarına yerleşti. Şarkısı hem radyolarda hem de gece kulüplerinde sıkça çalan Kemal Doğulu başarısını seyircisiyle kutluyor.

4 Mart Cuma akşamı İstanbul’un yeni konser mekanlarından Olimpia Hall’da Hande Yener öncesi sahne alacak olan Kemal Doğulu son albümünden en sevilen şarkılarını seslendirecek. Kemal Doğulu ve Hande Yener hayranlarını Cuma akşamı bir de sürpriz düet bekliyor.


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