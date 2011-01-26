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Kemal Doğulu ikinci klibini 'Üzgünüm'e çekti

Yönetmenliğini Doğulu'nun yaptığı klibin çekim ve montaj çalışmaları yaklaşık bir ayda tamamlandı.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Geçtiğimiz aylarda Sony Music etiketiyle yayınladığı Ters Köşe albümüyle müzikseverlerden tam not alan Kemal Doğulu albümünü ikinci video klibini albüm çıkışıyla birlikte gece kulüplerinin favorilerinden biri olan Üzgünüm şarkısına çekti.



Söz ve müzik Murat Güneş imzalı “Üzgünüm” şarkısının video klibi Paris, Haliç’in arka sokakları ve stüdyo olmak üzere 3 mekanda çekildi. Cover bir çalışma olan ve albümde iki versiyonu bulunan “Üzgünüm” klipte iki versiyonunda birleşimiyle müzik severlerin karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda daha önceki video kliplerinde olduğu gibi yine Kemal Doğulu’nun oturduğu video klibin çekim ve montaj çalışmaları yaklaşık bir ayda tamamlandı.

“Üzgünüm” şarkısının video klibi bu hafta itibariyle müzik kanallarında yayınlanmaya  başladı.


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