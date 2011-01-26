Kemal Doğulu ikinci klibini 'Üzgünüm'e çekti

T24

Söz ve müzik Murat Güneş imzalı “Üzgünüm” şarkısının video klibi Paris, Haliç’in arka sokakları ve stüdyo olmak üzere 3 mekanda çekildi. Cover bir çalışma olan ve albümde iki versiyonu bulunan “Üzgünüm” klipte iki versiyonunda birleşimiyle müzik severlerin karşısına çıkıyor.Yönetmen koltuğunda daha önceki video kliplerinde olduğu gibi yine Kemal Doğulu’nun oturduğu video klibin çekim ve montaj çalışmaları yaklaşık bir ayda tamamlandı.“Üzgünüm” şarkısının video klibi bu hafta itibariyle müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.