Kemal Derviş parti kuruyor

BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş'in görev süresinin bitiminde Türkiye'ye gelerek, parti kuracağı iddiaları yakın çevresi tarafından doğrulandı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş'in görev süresinin bitiminde Türkiye'ye gelerek, parti kuracağı iddiaları bayram molası veren siyaseti hareketlendirdi. Derviş'in yakın çevresi, Kemal Derviş'in yerel seçimler sonrası oluşacak siyasi tablo sonrası parti kuracağını doğruladı.



Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletlerdeki görev süresinin bitiminden sonra Türkiye'ye gelerek, parti kuracağı iddiaları, bayram molası veren siyaseti yeniden siyasi kulisleri dalgalandırdı.



Derviş'in yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Kemal Derviş 16 Aralık Salı günü halen yürütmekte olduğu görevinin gereği İstanbul'a geliyor. Derviş, Güneydoğu'ya Birleşmiş Milletler Fonu'ndan aktarılan 37 milyon dolarlık bütçeye ilişkin gezi gerçekleştirecek. Derviş'in bu gezisi, siyasi çevrelerce aynı zamanda siyasi nabız yoklama turu olarak da adlandırılıyor.



‘Derviş'in ekonomideki alternatifsizliği sürüyor’



Türkiye'de Kemal Derviş'e yakın, ancak aktif siyasetin içinde olan bir yakınının Anka'ya yaptığı açıklamada, Derviş'in yerel seçim sonrası CHP'nin oy performansına bakarak, bir siyasi parti kurma kararı aldığını doğruladı. Aynı kaynak, "Türkiye'deki tüm aleyhte kampanyalara rağmen, Derviş'in ekonomideki alternatifsizliği sürüyor. ABD, AB ve Türkiye'de iş çevrelerinin desteğini alan Derviş, yerel seçimler sonrası büyük olasılıkla partileşme sürecini başlatacak" iddiasında bulundu.



CHP-DSP ve ANAP-DP tabanlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor



İç ve dış finans çevrelerinin yanısıra sivil toplum örgütlerinin de desteğini almayı planlayan Derviş'in sadece Türkiye'de değil aynı zamanda tüm bölge ülkelerini içeren ekonomik krizden çıkış formülüyle sahaya inmeyi planladığını belirten kaynak, şöyle dedi:

"Kemal Derviş, 29 Aralık yerel seçimlerinde CHP başarısız olursa, CHP-DSP ve eriyen merkez sağdaki ANAP-DP tabanlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor.



Ekonomi yönetimi ve krizlerden çıkış projeleriyle tanınan Derviş, kendine hedef olarak Türkiye'nin gelecek süreçte ekonomi yönetimine damgasını vurmak da istiyor. Derviş, olası kuracağı partinin de genel bir yelpazeye oturmasını istiyor."

Öte yandan, CHP yönetiminin Kemal Derviş'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Devlet eski Bakanı Hüsamettin Özkan aracılığıyla bağlantı kurduğu bazı önemli iş adamlarının da devreye girdiğini bildiren aynı kaynak, Derviş'in bu projeye sicak bakmadığını kaydetti.



Derviş uyardı: Kriz güvenlik sorunlarına yol açabilir'



BM Kalkınma Programı Başkanı Derviş, krizin sanılandan da kötü olduğuna dikkat çekerek, insanların acı çekmesine ve kızgınlığa yol açtığını belirtti. Derviş, çözüm sağlanamazsa krizin güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, dünyayı saran finans ve ekonomi krizinin, yakın zamanlardaki verilere göre yapılan tahminlerden bile kötü olduğunu, ancak güçlü teşvik paketleri ve uluslararası koordinasyon gibi önlemler sayesinde çözümlenebileceğini söyledi. Krizin dünyada insanların acı çekmesine, kızgınlığa yol açtığına ve insanların sorumlu aradığına dikkat çeken Derviş, bu çerçevede çözüm sağlanamaması durumunda krizin, güvenlik sorunları doğurabileceğini vurguladı.



Paketler büyük olmalı



Derviş, Washington’da Amerikan Gelişme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda krize ilişkin düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kriz yüzünden gelişmiş ülkelerdeki yıllık ekonomik küçülmenin sanılandan daha kötü olacağının ortaya çıkmaya başladığını, gelişmekte olan piyasalarda da özel sektörde çökmeler meydana geldiğini anlattı. Kemal Derviş, piyasa göstergelerinin de güvenilmez olduğunu belirterek, “Bu belirsizlik ortamında kim yatırım yapabilir?” dedi. Derviş, krizin çözümü yönünde çeşitli önerilerde de bulundu:



- Ekonomik hayatı canlandırmak üzere hazırlanan teşvik paketleri dünyada ülkelerin GSYH’sinin yüzde 3’ü dolayında ABD’de ise daha yüksek olmalı.



- Teşvik paketleri uzun vadeli, verimliliği artıracak ve istihdamı yükseltecek önlemler içermeli.



- Krizler bağlantılıdır, devletlerin birlikte iyi koordinasyon içinde çalışmaları gereklidir.



‘Bu nükleer savaş değil, üstesinden gelebiliriz’



Her şeye karşın kötümser olmadığını söyleyen Kemal Derviş, “Sonuçta bu yaşadığımız nükleer savaş değil, bunun üstesinden gelebiliriz” dedi. Derviş, bu krizin, uzun vadede dünyada sistemlerin düzeltilmesi için fırsata da dönüşebileceğini, şimdi güçlü liderliğin gerektiğini açıkladı.

