Kemal Burkay: Siyasi hesaplaşmalar siyaset yoluyla yapılmalı

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkanı Kemal Burkay, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezlekelerle ilgili 'siyasi nedenlere' dayandığını belirterek "Siyasi hesaplaşmalar siyaset yoluyla, sözle yapılmalıdır" dedi.

HAK-PAR Genel Başkanı Burkay yazılı olarak yaptığı açıklamada, BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek, teklifin büyük ihtimalle AKP ve MHP 'nin desteğiyle Parlamento'dan geçeceğini vurguladı.

TBMM'de dokunulmazlığın kaldırılmasını bekleyen 500 kadar dosyanın bulunduğunu hatırlatan Burkay, şöyle dedi: "Eğer bu talep ve uygulama hakkında suç isnadı ve dokunulmazlığın kaldırılması talebi olan tüm milletvekilleri için olsa örneğin kürsü dokunulmazlığı dışında, dokunulmazlık zırhı bir bütün olarak kaldırılsa ve milletvekilleri de bir bölüm bürokrat da bu konuda vatandaşlarla eşit duruma gelseler buna diyecek bir şey olmazdı"

Söz konusu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının siyasi tavır ve tutumları dolayısıyla kaldırılmak istendiğini iddia eden Burkay, siyasi tartışmalar ve hesaplaşmaların siyaset yoluyla, sözle yapılması gerektiğini belirtti.