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Kemal Burkay: KCK'nın içinde 1000'den fazla MİT ajanı var

'KCK, Kürt mücadelesini kontrol etmek için devlet tarafından oluşturulmuş bir yapı'

15 Ocak 2015 14:32

HAK PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, "KCK’nın içinde 1000’den fazla MİT ajanı olduğunu" öne sürdü. Burkay, “Bugün Devlet ile KCK anlaştı söylemi doğru değil. Zaten KCK’nın ortaya çıkışında devletin parmağı var.” dedi.

BUGÜN TV'de Tarık Toros'un sunduğu "Merkez Siyaset" programına konuk olan Burkay şu değerlendirmelerde bulundu:

“KCK öyle bir oluşum ki PKK’yı, PKK’nın çizgisindeki legal partileri, DTK’yı falan kapsayan çatı örgütü. PKK'yı ve PKK yanlısı kitleleri, kurumları legal ve illegal olarak denetlemek için devlet tarafından oluşturulmuş bir yapı."

 

'Savcılar engellendi'

 

"KCK aslında Kürtlerin mücadelesini yönetmek üzere oluşturulmuş bir yapı değil" diyen Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KCK, Kürt mücadelesini kontrol etmek için devlet tarafından oluşturulmuş bir yapı. Sizce 1000 tane ajan çok önemli değil mi? Bakın savcılar bu konuda soruşturma yapmak istedikleri zaman feci şekilde engellendiler. Savcılara ‘Ne yapıyorsunuz devletin sırlarını mı açığa vuruyorsunuz?’ dendi.”

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