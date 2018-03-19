Kemal Batmaz'ın ağabeyi Şakir Batmaz'a 22,5 yıl hapis talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü\'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz\'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz hakkında iddianame düzenlendi. Savcı, \'terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla Şakir Batmaz\'ın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, Şakir Batmaz\'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ve 2000\'li yıllarda rektörlük seçimlerinde, KHK ile ihraç edilen Fahrettin Keleştemur ve Muhammet Güven\'in kampanyalarını desteklediği, bunun için çeşitli toplantılar düzenleyerek FETÖ/PDY üyesi öğretim görevlilerine talimatlar verdiği anlatıldı.

ÜNİVERSİTEDE GENETİK VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ KURDURMUŞ

İddianamede, Şakir Batmaz\'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini FETÖ’nün hâkimiyetine sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in tedavisi amacıyla GENKÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğunun tanık ifadelerinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca tanık beyanları ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde, \"Şakir Batmaz\'ın FETÖ üst düzey yöneticisi olduğu, örgüte finansal destek sağladığı, Erciyes Üniversitesi’ni 2008 yılı Haziran ayından itibaren FETÖ’nün hâkimiyet alanına soktuğu anlaşılmaktadır\" denildi.

DENİZ KUVVETLERİ İLE İRTİBATI

Şakir Batmaz\'ın 2000\'li yıllardan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda birçok kez seminer, panel ve toplantılara katıldığı da belirtilerek, iddianamede şunları kaydedildi:

\"Deniz Kuvvetleri imamı olarak bilinen Kemal Batmaz\'ın ağabeyi Şakir Batmaz’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 2000’li yıllardan beri irtibatlı olması dikkat çekicidir. Şakir Batmaz\'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda aktif görevler üstlendiği, aldırılan HTS raporuna ve aramada ele geçen fotoğraflara göre FETÖ\'den ihraç edilmiş çok fazla sayıda üst düzey komutan ile irtibatının çıktığı, İzmir Casusluk, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar ile FETÖ Terör Örgütü üyesi Deniz Kuvvetleri\'nde görevli askerlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda önünün açıldığı, kardeşi Kemal Batmaz\'ın da Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri imamı olduğu, şüpheli Şakir Batmaz\'ın bunun vermiş olduğu kolaylıktan yararlanarak kendisini gizleme gereği duymadan Deniz Kuvvetleri\'ne alınacak örgüt üyeleri ile ilgili çalışma yaptığı, bu durumun HTS kayıtlarından açıkça anlaşıldığı, akademik çalışma adı altında Deniz Kuvvetleri\'ne ve bağlı yerlere rahatça girip çıktığı, sınav komisyonunda görev alan üyelerle HTS kaydının bulunduğu, yapılan konferanslara FETÖ üyesi oldukları sonradan anlaşılan komutanların yönlendirmesi ile şüpheli Şakir Batmaz\'ın konuşmacı olarak yer aldığı, bu konferanslara FETÖ üyesi olduğu tespit edilen üst düzey komutanların da katıldığı, üst düzey komutanların katıldığı bu tür organizasyonların FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri\'ndeki aktif gücünü ortaya koyduğu anlaşılmıştır.\"

\'KARDEŞİM AİLEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR TRAJEDİYE SEBEP OLMUŞTUR\'

Firari birçok FETÖ üyesi ile irtibatı tespit edildiği anlatılan Şakir Batmaz\'ın ifadesine de iddianamede yer verildi. İfadesinde daha önce Kayseri\'de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada beraat ettiğini söyleyen Şakir Batmaz, \"Benim FETÖ terör örgütüyle ne örgütsel anlamda ne de üst düzey sorumlu anlamında bir irtibatım yoktur. Ben kardeşim Kemal Batmaz\'ın, 15 Temmuz 2016 yılındaki FETÖ ile ilgili faaliyetini basından takip ettim. Kardeşim Kemal Batmaz\'ın eylemleri menfur eylemdir. Ailemiz için büyük bir trajediye sebep olmuştur. Yıllarca memlekette babamızdan kalan manevi mirasla saygı görürken, bugün ne yazık ki bir terör örgütü yetiştiren aile durumuna düştük. Kemal Batmaz yaptığı eylem itibarıyla ne benim kardeşim olabilir ne ailesinin bir mensubu olabilir. Ben 183 gün cezaevinde kalarak bunun bedelini ziyadesiyle ödedim. Ailem ve şahsım büyük sıkıntılar çekti\" dedi.

Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Şakir Batmaz, \'terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.



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