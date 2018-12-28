Kemal Batmaz'ın ağabeyi: 15 Temmuz gecesi kardeşim Nevşehir'de değildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü\'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz\'ın ağabeyi FETÖ şüphelisi tarih profesörü Şakir Batmaz, \'terör örgütü yöneticiliği\' iddiasıyla yargılandığı davada 4\'üncü kez hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen Batmaz, 15 Temmuz gecesi memleketi Nevşehir\'de olduğunu iddia ederek, \"Kardeşim Kemal Batmaz\'ın eşi ve çocukları da dahil olmak üzere yakınlarımızla Nevşehir\'de düğündeydik ama Kemal düğünde yoktu\" dedi.

Şakir Batmaz hakkında Ankara\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Davanın iddianamesinde Şakir Batmaz\'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği öne sürüldü. İddianamade, Batmaz\'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini, FETÖ’nün hâkimiyeti altına sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına da yer verildi. Şakir Batmaz hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4\'üncü kez hakim karşısına çıkan Şakir Batmaz,\'örgüt yönetici ve üyesi\' olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Duruşmada dönemin rektörü Fahrettin Keleştemur ve rektör yardımcısı Hasan Yetim de tanık olarak dinlendi. Daha önceki duruşmalarda kafe işletmecisi A.K.\'nin, kendisini ile aralarında diyalog geçtiğini iddia ederek, verdiği ifadelerin yalan olduğunu öne süren Prof. Dr. Hasan Yetim, \"A.K. ile aramızda \'emir büyük yerden\' tarzında bir diyalog geçmedi. Şakir Batmaz ile enstitü müdürü olduğu için bunun dışında bir görüşmemiz olmadı. Bana yansıyan bir söylemi olmadı. Dekan olarak, özel istediği bir kişi de olmadı\" dedi.

\'BATMAZ, O GRUBA MENSUP OLARAK BİLİNİRDİ\'

Dönemin rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da, \"Rektörlüğüm döneminde kimseyi, bir kurumun temsilcisi olarak muhatap almadım. Şakir Batmaz, resmi toplantılar için yanıma gelirdi. Bunun dışında bir görüşmemiz olmazdı. Tanık Ahmet Ş.\'nin ifadesinde, Şakir Batmaz\'ın, benim makam odama geldiğinde \'ayakta hazır olda karşılardı\' iddiası yalan ve saçmadır. Rektör olduğum dönemde Şakir Batmaz, söz konusu gruba mensup olarak bilinirdi ama benim yanıma o grubu temsilen hiç gelmedi. Onunla ilgili bana bir şikayet olmadı. Rektörlük seçimlerinde aktif olarak çalıştığına şahit olmadım. Görev yaptığım dönemde atama yaparken, FETÖ grubuna mensup kişileri atamamaya özen gösterdim\" ifadelerini kullandı.

HTS RAPORUNDA FETÖ ŞÜPHELİLERİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Mahkeme başkanı, Şakir Batmaz\'ın kullandığı telefon numarasına ait HTS raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Raporda tespit edilen bazı numaraların daha önce FETÖ davalarında yargılanıp ceza alan ve halen yargılanmakta olanlarla, firari olan bazı FETÖ şüphelilerine ait olduğunu da ifade eden mahkeme başkanı, bu görüşmeler arasında, örgüt içinde farklı pozisyonlara sahip kişiler olduklarının iddia edildiğini söyleyerek, \'ByLock\' kullanıcısı, KPSS şüphelisi olarak Ankara\'da yargılanan bir kişi, emekli astsubay, memurların imamı, esnaf imamı, FETÖ\'nün kaymakamlardan sorumlu kişisi A.C., askerlerin mahrem imamı, darbeye teşebbüsten yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet cezası alan İ.T., örgütün Kayseri\'deki sözde üst düzey kişilerinden A.İ., emniyet imamı, Hava Kuvvetleri İstanbul imamı ve Kemal Batmaz\'la aynı şirkette çalışan F.D., Ankara\'da darbe dosyasında yargılanan M.T., Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda binbaşı olan ve İstanbul\'da darbe davasında sanık olan G.O., darbe davasında yargılanan bazı komisyon üyelerinin de aralarında olduğu görüşmeler olduğu iddia edilirken, bazı FETÖ şüphelileri ile Şakir Batmaz\'ın, farklı aralıklarla görüşmeleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

\'GÖRÜŞMELER BİLİMSEL FAALİYETLER İÇİNDİ\'

HTS raporundaki görüşmelerinin, bilimsel faaliyetler kapsamında olduğunu, örgütsel bir amaç taşımadığını iddia eden Şakir Batmaz ise, \"22 Deniz Kuvvetleri personelinin 7\'si araştırma yaptığım Beşiktaş Deniz Müzesi personelleridir. 4\'ü ise, sivil personeldir. 7 personelin 6\'sı halen görevdedir. Deniz Kuvvetleri Personeli ile bilimsel faaliyetler neticesinde görüşmelerim oldu. İddianın temelinde bilimsel faaliyetlerin olduğu görülmektedir. İddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Gerekirse 22 personelinde tanık olarak dinlenmesini istiyorum\" diye konuştu.

HTS raporundaki birçok ismin akademisyen olduğunu da belirten Batmaz, \"Yoğun bir telefon görüşmesi yapan bir insanım. Görüşmelerimdeki kişilerin çok büyük bir kısmı akademisyen olan isimler\" dedi.

\'15 TEMMUZ GECESİ KARDEŞİM KEMAL BATMAZ NEVŞEHİR\'DE DEĞİLDİ\'

Mahkeme başkanının, cep telefonundan 12 saat sinyal alınamamasını sorması üzerine FETÖ şüphelisi Batmaz, \"15 Temmuz akşamı bir yakınımızın düğünü vardı. Bütün yakınlarımız annemin Nevşehir\'deki evinde toplanmıştık. Bunların içinde kardeşim Kemal Batmaz\'ın eşi ve çocukları da vardı. Normalde düğüne Kemal\'in de katılması gerekiyordu. Ancak o düğünde değildi. Olaylar patlak verince, menfur olay yaşanınca, Kemal\'in eşi, kardeşimi merak etti. Ona ulaşmak istedi. Ulaşamayınca Kemal Batmaz\'ın eşi ve çocuklarını, onların arabasıyla alıp, Ankara\'ya ardından da İstanbul\'a gittim. Uçakla da geri döndüm. Şarjım bittiği için 12 saat sinyal alınamamış olabilir. Daha sonra Kemal\'in, Ankara\'da tutuklandığını öğrendik\" dedi.

SAVCI, ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞNDEN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, FETÖ sanığı Batmaz\'ın, dosyaya sonradan giren itirafçı olan ve örgütün sözde \'İç Anadolu Siyaset İmamı\' olduğu iddia edilen A.Ö.\'nün ifadeleri, ERÜ\'deki bazı akademisyenlerin ifadeleri, HTS kayıtlarında irtibatlı olduğu bazı FETÖ şüphelilerinin olmasını gerekçe göstererek, \'Örgüt yöneticiliğinden\' cezalandırılmasını istedi.

20 aya yakındır tutuklu olduğunu ve mağdur olduğunu belirten Şakir Batmaz da tahliyesini isteyerek, \"Daha önce beraat etmiş, onun öncesinde takipsizlik kararı verilmiş olması, \'ByLock\' kaydında ismimin olmaması, ERÜ\'de itirafçı olan bir kişinin ifadesinde dahi bana ait bir bölümün olmamasının göz önüne alınmasını istiyorum. Son derece ağır cezaevi şartlarındayım. Bunlar telafi edilemez durumlardır. Tanık ifadeleri çelişkili ve soyuttur. Mağdur durumdayım. Suçsuzum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanık Şakir Batmaz\'ın, tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın mütalaaya ve HTS raporunda çıkan bazı isimlere karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı 9 Ocak 2019\'a erteledi.

