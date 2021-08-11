Kemal Ademi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, İsviçreli forvet Kemal Ademi'nin Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe , İsviçreli forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, kazanılan bonservis bedeli hakkında bilgi vermedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kemal Ademi’ye Teşekkürlerimizle

Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."