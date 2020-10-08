Kemal Ademi: Biraz deli yanım var, bana 'Zlatan' derler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, "Futbolda her şeyi Zlatan’ı izleyerek öğrendim. Onun davranışlarını kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımlarda lakabım ‘Zlatan’ oldu" dedi.

Kosova’da yaşanan iç savaş nedeniyle ailesinin göç ettiği Almanya’da dünyaya gelen, futbola İsviçre’de başlayan Ademi, İsviçre basınında çıkan röportajda oyun tarzını, "Topu saklayarak sırtı dönük oynamayı seven bir pivot santrforum. Rakip defansa fiziğimle üstünlük sağlarım. Uzun boyuma karşın hızlıyım. Agresif bir oyun yapım var. Kafa toplarının yanında şutlarda da iyiyim" diye anlatıyor.

Aklına geleni direkt söylediği için kendisini "Biraz deli yanım vardır" diye tarif eden 1.98’lik santrfor, "Futbolda her şeyi onu izleyerek öğrendim" diyecek kadar Zlatan İbrahimovic hayranı.



İsveçli yıldızdan bir şeyler öğrenmek için hâlâ videolarını izlediğini söyleyen Ademi, "Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu” diye konuşuyor. Röportajlarında kendiyle barışık bir insan portresi çizen Ademi “Uzun boylu olduğum için evde lambaları ben değiştiriyorum, kimsenin uzanamadığı raflara uzanıyorum! Herkes kafamı bir yere vurup vurmadığımı soruyor. Hayır kafamı pek vurmam" diyor. (Fanatik)