Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan yazar ve eğitimci Ali Ekber Başaran'ın derlediği "Keloğlan Masalları" Fransızca yayımlandı.



Harmattan Yayınevi tarafından basılan kitapta Keloğlan fıkraları, Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dilde yer alıyor.



Başaran'ın, iki hafta önce Objektif Yayınevi tarafından basılan kitabında derlediği "Laz fıkraları" yine Fransızca ve Türkçe olmak üzere iki dilde basılmıştı.



Ali Ekber Başaran daha önce, Nasrettin Hoca ile Bektaşi fıkralarından ve Türk halk masallarından derlenmiş Fransızca ve Türkçe kitaplar yayımlamıştı.



Başaran, kitap çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Fransa'da, Türkiye halk kültürüne ilişkin kaynaklar yok denecek kadar az. Bu kültürü oluşturan veriler geniş çevrelerce tanınmıyor. Bu durum, iki kültür arası etkileşimi ortadan kaldırıyor ve ilişki biçimini de olumsuz etkiliyor. Veriler üzerine oturan ilişki ve onlardan doğabilecek ortak dil ve davranış biçimleri yaratılmakta zorlanılıyor. Yıllardır Fransız Eğitim Bakanlığı nezdinde yürüttüğüm 'Türkiye kökenli çocukların okulda başarılı olmalarına katkıda bulunma' çalışmaları sürecinde karşılaştığım sorunların temelinde, kültürel boşluk ve kimlik krizi olduğunu düşünüyorum. Bu konunun beni ilgilendirmesi, bu boşluğun giderilmesine yönelik ufacık da olsa bir katkım olması arzusu, çocukluğumda dinlediğim masalların cazibesi beni bu çalışmalara yöneltti."



Fransa'da Türk halk kültürü ve özellikle sözlü kültür konusunda yaptığı araştırma ve kitaplarıyla tanınan Ali Ekber Başaran, Fransız Eğitim Bakanlığına bağlı olarak liselerde Türkçe dersleri veriyor.



Strasbourg kentinde yıllardır göçmenlerin uyum sorununa ilişkin çalışmalarıyla da tanınan Başaran, yayımladığı kitaplarla hem Türk kültürünü Fransa'da daha iyi tanıtmayı hem de Fransa'da yaşayan yeni nesil Türklere zengin Anadolu kültürünü unutturmamayı hedefliyor.