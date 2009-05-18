Keloğlan Barbi’ye karşı

Okul ürünlerindeki bazı figürleri müstehcenliğe yakın bulan Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Ceylan, öğrencilerin araç ve gereçlerinde Barbie yerine Keloğlan, Örümcek Adam yerine Yunus Emre figürleri taşıyacağını söyledi



Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, okul araç ve gereçlerinde yabancı hayali kahramanları içeren resim ve figürler kullanıldığını belirterek, “Neredeyse müstehcenliğe yakın resimler çocukların hayal dünyasında gezdiriliyor ve çocukları gerçeklerden koparıyor. Milli kahramanların ve milli kültürün öne çıkarılması gerekir. Barbie bebekler yerine Keloğlan, Örümcek Adam yerine Yunus Emre kullanılacak” dedi.



‘Şikâyet aldık’



Öğrencilerin kullandığı forma, çanta ve yaka gibi okul ürünlerinde yabancı terim içeren kelimeler ile yabancı çizgi film karakterlerinin resimlerinin yer almaması gerektiğini kaydeden Ceylan, “Bu konuda sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve ailelerden çok sayıda şikâyet aldık. Öğrenciler genellikle çizgi film karakteri olan hayali kahramanlar aracılığıyla kültür istilasına maruz kalıyor. Bu sorunu çözmek için çeşitli girişimler yaptık. Söz konusu resim ve figürlerin bulunduğu okul araç ve gereçlerini yasakladık. Ancak, yasak kesin çözüm olmadı. Bunun üzerine çocuklara milli kültürü ve milli kahramanları sevdirecek projeler geliştirdik” dedi.



Öğrencilerin çantalarında Atatürk, Türk Bayrağı, Yunus Emre, takım armaları görmek istediklerini anlatan Ceylan, “Eskişehir Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü ve Meslek Lisesi öğretmeni Bala Arı, milli kahramanları Eskişehirspor renkleriyle tasarladı. Biz Milli Eğitim Müdürlüğüyüz. Her şeyimizin milli olması gerekiyor” diye konuştu.



‘Barbie yerine Keloğlan’



Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyesi de olan Ceylan, “Neredeyse müstehcenliğe yakın resimler çocukların hayal dünyasında gezdiriliyor ve çocukları gerçeklerden koparıyor. Çocuklarımızı yabancı kültürün istilasından korumamız gerekir. Bunun için milli kahramanların ve milli kültürün öne çıkarılması gerekir. Barbie yerine Keloğlan, Örümcek Adam yerine Yunus Emre, Dalmaçyalı köpekler yerine Sivrihisar’ın Akbaş cinsi köpeğinin resimleri kullanılacak” dedi.



Bardak ve tişört de tasarlandı



Sadece çanta için değil, şapka, bardak, tişört için de bu tür resimler tasarlandığını anlatan Ceylan, “Nasreddin Hoca ve Keloğlan resimlerini Eskişehirspor ürünlerine de uyarlayacağız” diye konuştu.



Eskişehir’de geçen yıl bir mağazada satışa sunulan, türbanlı Barbie resimlerinin bulunduğu okul çantaları sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti.



‘Çocuklarımızı korumalıyız’



Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, “Çocuklarımızı yabancı kültürün istilasından korumamız gerekir. Bunun için milli kahramanların ve milli kültürün öne çıkarılması gerekir. Barbie yerine Keloğlan, Örümcek Adam yerine Yunus Emre, Dalmaçyalı köpekler yerine Sivrihisar’ın Akbaş cinsi köpeğinin resimleri kullanılacak” dedi.

