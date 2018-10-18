'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında tepki çeken ifadeler: Baygın kızın ırzını lekeledi, 'Karım oldun' dedi

Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması ve çocuğun hamile kalması konusunun işlenmesi tepkiyle karşılandı.

Durmuş Yılmaz imzalı kitapda "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: 'Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın,' diyerek birden yok oldu.' bölümü kan dondurdu. Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği metinlerde 'Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" kelimelerine yer verilmesi sosyal medyada çok tepki çekti.