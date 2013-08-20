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Kelly Brook Kıvanç Tatlıtuğ'u istedi

Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook, Axe’ın Amerika’daki uzay kampına göndereceği üç Türk gencini seçmek için İstanbul’a geldi

20 Ağustos 2013 14:55

Axe'ın kampanyası için İstanbul'a gelen ünlü model Kelly Brook, "Türkiye'de hangi oyuncularla bir projede oynamak istersiniz" sorusuna "Kıvanç Tatlıtuğ" yanıtını verdi.

Brook, kampanyanın jüri üyesi Ahu Aysal’la birlikte önceki gün Hotel Les Ottomans’da basın toplantısı düzenledi. Ünlü yıldız, “Türkiye’den hangi oyuncularla bir projede yer almak istersiniz?” sorusuna “Popüler ve yakışıklı olduğu için Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Herkes onun fotoğrafını gösteriyor. Ama yanlış anlaşılmasın, onun kız arkadaşı var. Biz sadece iş için bir araya geliriz” yanıtını verdi. Brook, “Kıvanç Tatlıtuğ’u araştırdınız mı yoksa?” sorusu üzerine de “Başımı belaya sokacaksınız. Sevgilisi olduğu zaten herkes tarafından biliniyor” dedi.

Kampanyanın jürisinde uzay yolculuğu yapmaya hazırlanan Ahu Aysal da var. Kelly Brook, Türk erkekleri için “Çok beğeniyorum. Kibar ve konukseverler. Genelde çok nazik tutumları var. Çok da yakışıklılar” dedi.

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