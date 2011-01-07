Kellik kök hücreden geliyor

T24 - Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre kellik, kafa derisindeki kök hücrelerin işlevini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor.

"Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, kel ve kel olmayan erkeklerin kafa derisini karşılaştırdı. Kel olan erkeklerin kıl köklerinin çok kısa olduğunu gören bilim adamları, bunların kısa olmasının saç köklerinin oluşumunda rol oynayan bazı erişkin kök hücrelerinin işlevini yerine getirememesine bağlı olabileceğini belirtti.

Bu kök hücrelerin kellerde neden işlevini yitirdiği henüz bilinmiyor, ancak bilim adamları gelecek yıllarda bu hücrelerin yeniden "çalışmasını" sağlamanın yolunu bulmayı ümit ediyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, kök hücre nakillerinin kıl oluşumunu sağladığını göstermişti.





