Kellik ilacı Propecia 'iktidarsız yapabilir'

T24 - Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan kellik ilacı Propecia'nın genç erkeklerde iktidarsızlığa neden olabileceği iddia edildi.



BBC'den Simon Mundie imzalı habere göre, İngiltere'de ve Türkiye'de Propecia adıyla satılan finasteridin ciddi yan etkileri olduğu ve bu yan etkilerin ilacın etiketinde uygun şekilde belirtilmediği ifade ediliyor.



20'li yaşlardaki erkeklerin dörtte biri kellikle karşı karşıya kalıyor. İngiltere'de 20'li yaşlarında kısmi kellikten etkilenen erkeklerin sayısı 6,5 milyon. Edinburgh'tan 26 yaşındaki James, saç kaybettiğini fark etmesi üzerine paniğe kapıldığını ve internette yaptığı araştırma sonucunda Propecia adlı bir ilaç bulup aldığını söylüyor. Kelliğe karşı oldukça etkili olduğu klinik deneylerce de onaylanan ilaç James üzerinde de sonuç vermiş.



Araştırmalar, ilacı kullanmaya başlayan 10 erkekten dokuzunun beş yıl boyunca saç kaybı yaşamadığını ortaya koyuyor.





Yan etkiler



Propeica'yı üreten Merck adlı firma, internet sayfasında, ilacın erkeklerin yüzde ikisinin cinsel gücüyle ilgili yan etkileri olabileceğini kabul ediyor. İlacın ereksiyon olma kabiliyetini zayıflattığı ancak sorunun ilacı kullanmaya başlayınca ortadan kalktığı da belirtiliyor.



Ancak James, cinsel güçle ilgili yan etkilerini fark ettiğinde ilacı kullanmayı bırakmasına rağmen işler daha da kötüye gitmiş.



Üç hafta sonra 'kıyametin koptuğunu' ve neredeyse tümüyle iktidarsız hale geldiğini söylüyor.

Ardından gittiği bir doktor, ona testosteron terapisi uygulamış.



Bu tedavi yönteminin hayat boyu sürmesi gerekiyor. İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde James'in başına gelenlerin münferit bir olay olmadığını, birçok kişinin başına geldiğini söyleyen doktorlar var. Propecia'yı üreten Merck firması ise ilacın güvenli olup olmadığını sürekli kontrol ettiklerini ve cinsel güçte azalma yan etkilerinin görülmesi üzerine bunu ilacın etiketinde ifade ettiklerini söylüyor.



Firma ayrıca, bu durumların oldukça nadir olduğunu ve Propecia dışında başka bir şeyden de kaynaklanabileceğini savunuyor.





