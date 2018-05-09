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BBC Türkçe

Kelliğe çare olabilecek bir ilaç keşfedildi

Bir kemik hastalığı olan osteoporozun tedavisi için geliştirilen bir ilaç kelliğe çare olabilir. Araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı.

09 Mayıs 2018 13:12

Bir kemik hastalığı olan osteoporozun tedavisi için geliştirilen bir ilaç kelliğe çare olabilir.

Araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı.

İlaç ile saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.

Projenin başında bulunan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Nathan Hawkshaw, ilacın saç kaybından şikayetçi insanlar için büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

PLOS Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı.

Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor.

Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.

Saç dökülmesi genelde dert edilmemesi gereken bir durum. Ancak uzmanlar şu durumlarda doktorunuzu görmenizde fayda olduğunu söylüyor:

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