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Yaşam

KELLİĞE ÇARE BULUNDU WASHINGTON (A.A)

17 Şubat 2011 11:51

-KELLİĞE ÇARE BULUNDU WASHINGTON (A.A) - 17.02.2011 - Strese karşı bir maddeyi fareler üzerinde test eden bilim adamları, tesadüfen bu maddenin kılları uzattığını gördü. Bilim adamları kronik strese girmesi için farelerin genlerini değiştirdi. Stres hormonu kortikotrobun fazla salgılanmasını sağlayan bilim adamları stresin mide ve bağırsaklara etkisini araştırdıkları sırada, yaşlandıkça farelerin sırtındaki kılların döküldüğünü ve ''kelleştiğini'' belirledi. California'daki Salk Enstitüsü'nden araştırmacılar, stres hormonunun salgılanmasını durduran "astressin-B" adı verilen bir kimyasal madde geliştirdi ve bu maddeyi ''kel farelere'' enjekte etti. Kel fareleri, kontrol grubundaki sağlıklı farelerle aynı kafese koyan bilim adamları, 3 ay sonra kimyasal maddenin mide ve bağırsaklara etkisini araştırmak için kafese baktıklarında, kılları yeniden çıkan ''kel fareleri'' diğerlerinden ayırmakta zorlandı. Araştırma sonuçlarının insanların stres ve yaşlılık nedeniyle saç kaybetmesini ya da saçın ağarmasını engellemek için yeni ''tedavilerin'' uygulanmasının yolunu açabileceğini belirten bilim adamlarının çalışması Amerikan ''Plos'' dergisinde yayımlandı.

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