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Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp (2)

BELDEDE MUHTARLIK YAPIYORDU Kelkit Çayı'na düşen ve suda kaybolan araç sürücüsü Ayhan Cebe'nin ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yaptığı bildirildi

25 Nisan 2018 21:23

BELDEDE MUHTARLIK YAPIYORDU
Kelkit Çayı\'na düşen ve suda kaybolan araç sürücüsü Ayhan Cebe\'nin ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yaptığı bildirildi. Aracın üstüne çıkarak kurtulan Mustafa Cebe\'nin sürücünün amcası olduğu, suda sürüklendikten sonra cesedi bulunan Nazile Cebe\'nin ise sürücünün diğer amcası Bahri Cebe\'nin eşi olduğu öğrenildi. Araçta bulunanların Tokat il merkezinden beldeye dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kayıp sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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