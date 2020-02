Kelkit Besi'de satışlar başladı

Osman ŞİŞKO/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde yer alan Kelkit Besi (Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş.), hem bölge ekonomisine yüksek katma değerli fayda sağlamak, hem de Türkiye’de kırmızı et konusundaki ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile besicilik alanında faaliyet gösteriyor.

Kelkit havzasında sürdürülebilir tarımsal bir model oluşturmak ve bölgesel kalkınmayı tetiklemek amacıyla 2002’de organik süt üretimi için kurulan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi, bölge halkının ekonomik gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla 2018 yılı itibariyle, faaliyet konusunda değişikliğe giderek, sığır besiciliğine geçti. Üretime, Brezilya’dan bin 495 baş erkek Angus ırkı besi hayvanı ithal ederek başlayan Doğan Besi’nin, 2018 yılında toplam 5 bin baş hayvan yetiştiriciliği yapması bekleniyor.

Kelkit Besi’nin en önemli gücü ise Doğan Grubu güvencesi ve kalite anlayışıyla yıllardır bölgede elde etmiş olduğu kaliteli hayvan ve yem üretimi.

‘KELKİT BESİ, KIRMIZI ET İHTİYACINA CEVAP VERECEK’

Tesislerin kendileri ve Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi adına büyük önem taşıdığını belirten Kelkit Besi Yönetim Kurulu Murahhas Azası Tahir Ersoy, “Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit’in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruz” dedi.

‘AMAÇ İYİ VE KALİTELİ ET ÜRETMEK’

İşletme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kelkit Doğan Besi İşletmeleri Müdürü Ziraat Mühendisi Oğuz Zenginoğlu da amaçlarının Türkiye’de kırmızı et açığını kapatmak olduğunu söyledi. Zenginoğlu şöyle konuştu:

“Aralık ayından itibaren besicilik işine başladık. Güney Amerika\'da yaklaşık bin 500 hayvanımız geldi. Besi periyotlarına ve mayıs ayı itibariyle de kesim için satışlara başladık. Mayıs ayında bin 500 hayvandan oluşan bir sürümüz daha gelecek, yıl sonuna kadar 5 bin büyükbaş hayvanlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki kırmızı et ihtiyacını yerli kaynaklarımızla karşılayamıyoruz. Bu nedenle ihtiyacımız olan kırmızı et açığını karşılamak için, tesisimizde 2002 yılından beri sürdürdüğümüz deneyim ile besicilik faaliyetine başladık. Amacımız burada iyi ve kaliteli et üretmek.”

‘ET KALİTESİNİ ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ’

Besi program ve uygulamaları kapsamında et kalitesini artırmayı planladıklarını ifade eden Zenginoğlu, “Tasarladığımız program sadece et üretmek değil, doğru ve kaliteli et üretmek ve bunu teşfik etmek. Besi programlarımızı mozaik yağlanma sağlamak üzere yaptık. Et kalitesini çok önemsiyoruz. Burası Kelkit ilçesinde bir işletme, ağırlıklı olarak kendi bölgemizde bu potansiyeli değerlendirmeye çalışsak da diğer büyük et işleme kombinelerinden de gelen talepleri değerlendiriyoruz ve eti iç piyasaya sürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÇOK KIYMETLİ BİR TESİS BURASI’

Tesislerin istihdama ve bölge ekonomisine hareket kazandırdığına da işaret eden Zenginoğlu, “Yöre halkı için çok kıymetli bir tesis burası. Hem bir istihdam yaratıyor, hem de bölgede bir hareket kazandırıyor. Aydın Doğan beyin zaten bu konuda hassasiyetini tüm herkes biliyor. Amacı, buradaki bu tesisi kurmak ve geliştirmek, bununla birlikte daha fazla bölge halkına hizmet vermekti. İnşallah diğer yatırımcılar da aynı şekilde düşünerek bu bölgelerde bu tarz işletmeleri kurar veya farklı yatırımlar yaparak bu bölgelerin gelişmesine katkıda bulunur” diye konuştu.

‘SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİ SAYISI 2018’DE İKİ KATINA ÇIKACAK’

Kelkit Doğan Besi İşletmeleri\'nin sahip olduğu besi hayvanlarının yem ihtiyacı da ayrıca; ziraat faaliyetinde bulunmak isteyen Kelkitli çiftçilerle yürütülecek proje ile karşılanacak. Kelkit Besi, çiftçilere istenilen özelliklere uygun üretim yapmaları koşuluyla, yaklaşık 1 milyon metrekare ektirecek. Kelkit Besi, bu tarlalardan elde edilecek 4 bin ton ürünün tamamını alma garantisi veriyor. Kelkit Besi, besicilik alanında büyük önem taşıyan kaliteli ve uygun yem konusunda bölgede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kelkit Besi Yönetim Kurulu Murahhas Azası Tahir Ersoy, “Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit’in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruz. Hayvancılığın ülkemizdeki önemli sorunlarından biri olan yem konusunu kendi arsalarımızda üretim yaparak ve sözleşmeli üreticilerle çözmek konusunda kararlıyız. Hayvan sayısı dikkate alındığında, sadece 2018 yılı içinde 7 bin ton zirai ürün ihtiyacımız var. Bu kapsamda, sözleşmeli üreticilerimizin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI