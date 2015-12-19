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Dünya

Kelime-i Şahadet ödevi ABD'de okul kapattırdı

Riverheads Lisesi’nde öğrencilere verilen Kelime-i Şahadet ödevi nedeniyle Augusta bölgesindeki tüm okullar kapatıldı, karardan 10 bin öğrenci etkilendi

19 Aralık 2015 14:42

ABD’nin Virginia eyaletinde, bir coğrafya öğretmenin derste öğrencilerinden Kelime-i Şehadeti Arapça olarak yazmalarını istemesinden sonra gelen tehditler nedeniyle okul kapatıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Riverheads Lisesi’nde öğrencilere verilen Kelime-i Şahadet ödevinin ardından çok sayıda veli, çocuklarının “beyninin yıkandığını” öne sürerek şikayette bulundu. Veliler, Cheryl LaPorte adlı öğretmenin görevden alınmasını istedi. Olayın ardından Augusta bölgesindeki tüm okullar kapatıldı. Karardan 10 bin kadar öğrencinin etkilendiği belirtiliyor. Eyalet yetkilileri, bir güvenlik tehdidinin söz konusu olmadığını, kararın önlem olarak alındığını ifade etti.

Okul yetkilileri Ortadoğu coğrafyasında hat sanatının işlendiği derste geçen hafta bir öğretmenin öğrencilerden ödev olarak Arapça metne bakarak “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlühu” ("Tanıklık ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed, onun kulu ve elçisidir") yazmasını istedi.

Bazı öğrenciler ödevi reddederken birçok aile öğretmeni suçladı. Okul yetkililer, bir bölgenin dini ve dilinden söz edilmesinin de dersin parçası olduğunu söyledi ancak bundan sonra böyle bir ödev verilmeyeceğini belirtti.

Fakat açıklama tepkileri dindirmeyince bu bölgedeki tüm okullar kapatıldı.

 

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